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Lise KPSS ne zaman, başvurular ne zaman başlıyor? 2026-KPSS Ortaöğretim süreci başlıyor

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Lise KPSS ne zaman, başvurular ne zaman başlıyor? 2026-KPSS Ortaöğretim süreci başlıyor
Fotoğraf Başlığı Lise KPSS ne zaman, başvurular ne zaman başlıyor

Lise mezunlarının kamu kurumlarında görev alabilmek için katıldığı KPSS Ortaöğretim sınavı için geri sayım başladı. Adaylar ''Lise KPSS ne zaman, başvurular ne zaman başlıyor?'' merak ederken ÖSYM tarafından takvim detaylı şekilde paylaşıldı. İşte, 2026-KPSS Ortaöğretim başvuru tarihleri...

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2026 KPSS Ortaöğretim başvuru tarihleri, sınav günü ve sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu. Adayların başvuru işlemlerini belirlenen süre içerisinde tamamlaması gerekiyor. Başvuru süresini kaçıran adaylar için ayrıca geç başvuru dönemi uygulanacak. Peki, lise KPSS ne zaman, başvurular ne zaman başlıyor?

Lise KPSS ne zaman, başvurular ne zaman başlıyor? 2026-KPSS Ortaöğretim süreci başlıyor
Başlık ResmiLise KPSS ne zaman, başvurular ne zaman başlıyor? 2026-KPSS Ortaöğretim süreci başlıyor

LİSE KPSS NE ZAMAN, BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026-KPSS Ortaöğretim sınavı için başvuru süreci Ağustos ayında başlayacak. ÖSYM takvimine göre lise KPSS başvuruları 27 Ağustos 2026 tarihinde başlayıp 8 Eylül 2026'da sona erecek. 2026-KPSS Ortaöğretim sınavı ise 25 Ekim 2026 tarihinde yapılacak.

Lise KPSS ne zaman, başvurular ne zaman başlıyor? 2026-KPSS Ortaöğretim süreci başlıyor
Başlık ResmiLise KPSS ne zaman, başvurular ne zaman başlıyor? 2026-KPSS Ortaöğretim süreci başlıyor

LİSE KPSS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

Lise KPSS normal başvuru süresini kaçıran adaylar için geç başvuru dönemi uygulanacak. 2026-KPSS Ortaöğretim geç başvuruları 15 Eylül 2026 tarihinde başlayacak ve 16 Eylül 2026 saat 23.59'da sona erecek.

Lise KPSS ne zaman, başvurular ne zaman başlıyor? 2026-KPSS Ortaöğretim süreci başlıyor
Başlık ResmiLise KPSS ne zaman, başvurular ne zaman başlıyor? 2026-KPSS Ortaöğretim süreci başlıyor

LİSE KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026-KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak. 25 Ekim'de gerçekleştirilecek sınavın ardından adaylar sonuçlarını ÖSYM üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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