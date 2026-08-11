Kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların katılacağı 2026 KPSS için sınav takvimi belli oldu. Lisans düzeyindeki adaylar Eylül ayında Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarında ter dökecek. Alan Bilgisi sınavları ise farklı günlerde gerçekleştirilecek. Sınav tarihleri yaklaşırken adaylar ''KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?'' sorusunu da gündeme getiriyor.

ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde KPSS Lisans, KPSS Ön Lisans ve KPSS Ortaöğretim için başvuru, sınav ve sonuç tarihleri adaylar ile paylaşıldı. Lisans KPSS'nin ilk oturumları 6 Eylül'de yapılacakken, Ön Lisans sınavı ekim ayında, Ortaöğretim sınavı ise aynı ay içerisinde gerçekleştirilecek. Peki KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2026 KPSS Lisans sınavı ne zaman? Ön Lisans ve Ortaöğretim KPSS sınav tarihleri nedir?

KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2026 KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim sınav tarihleri

KPSS GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 KPSS Lisans sınav giriş belgelerinin kesin olarak hangi gün açıklanacağı belirtilmedi. 6 Eylül'deki sınav dikkate alındığında belgelerin Ağustos ayının son haftasında erişime açılması bekleniyor.

KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2026 KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim sınav tarihleri

Daha önceki yıllarda ise sınav giriş belgelerinin KPSS sınav tarihinden 10 gün önce erişime açıldığı biliniyor.

Adaylar sınav giriş belgeleri yayımlandığında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sınava girecekleri yeri öğrenebilecek.

KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2026 KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim sınav tarihleri

KPSS BAŞVURULAR NE ZAMANDI?

2026 KPSS Lisans başvuruları 1 Temmuz 2026'da başladı ve 13 Temmuz 2026'da sona erdi. Başvuru sürecini kaçıran adaylar için 22-23 Temmuz tarihlerinde geç başvuru işlemi yapıldı.

2026 KPSS Ön Lisans başvuruları ise 29 Temmuz 2026'da başladı ve 10 Ağustos 2026 saat 23.59'da tamamlandı. Ön Lisans için geç başvurular 19 Ağustos'ta başlayacak ve 20 Ağustos 2026 saat 23.59'da sona erecek.

KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2026 KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim sınav tarihleri

KPSS Ortaöğretim başvuruları henüz başlamadı. Başvurular 27 Ağustos 2026'da başlayacak ve 8 Eylül 2026'da sona erecek. Başvuru sürecini kaçıran adaylar için 15-16 Eylül tarihlerinde geç başvuru alınacak.

ÖSYM 2026 KPSS Lisans başvurularının 1-13 Temmuz tarihleri arasında alınacağını duyurmuştu.

KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2026 KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim sınav tarihleri

KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN, SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül 2026 Pazar günü yapılacak. Lisans adaylarının Alan Bilgisi oturumları ise 12 ve 13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavının ilk gün oturumları 12 Eylül Cumartesi, ikinci gün oturumları ise 13 Eylül Pazar günü yapılacak.

2026 KPSS Lisans sonuçları için belirlenen tarih ise 7 Ekim 2026. Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarının sonuçları aynı tarihte açıklanacak.

KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2026 KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim sınav tarihleri

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN, SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak. Sınavın başlama saati 10.15 olarak belirlendi.

Ön Lisans KPSS için normal başvuru dönemi 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi. Başvuru yapamayan adaylar için 19-20 Ağustos tarihlerinde geç başvuru imkanı bulunuyor.

KPSS Ön Lisans sonuçları ise 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç ekranı üzerinden öğrenebilecek.

KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2026 KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim sınav tarihleri

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN, SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Lise düzeyindeki adayların katılacağı sınav öncesinde başvuru süreci 27 Ağustos'ta başlayacak ve 8 Eylül'de sona erecek.

Normal başvuru döneminde işlemlerini tamamlayamayan adaylar için 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde geç başvuru alınacak. 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçlarının açıklanacağı tarih ise 19 Kasım 2026 olarak belirlendi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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