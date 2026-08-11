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6 ilde vize operasyonu! 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, vize randevusu soruşturması kapsamında 6 ilde operasyon düzenlendiğini, 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Bakan Gürlek, konsoloslukların randevu sistemlerine erişen şüphelilerin vatandaşlardan “yazılım”, “danışmanlık” ve “hizmet bedeli” adı altında yüksek tutarlarda para tahsil ettiklerini ifade etti.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında vize danışmanlığı adı altında faaliyet gösteren bazı kişi ve şirketlerin, konsolosluklar ile yetkili aracı kurumların çevrim içi randevu sistemlerine “bot” olarak tabir edilen yazılımlar aracılığıyla erişerek randevuları toplu şekilde aldıkları tespit edildi.

6 ilde vize operasyonu! 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Başlık Resmi6 ilde vize operasyonu! 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı

RANDEVU GARANTİSİ İLE DOLANDIRICILIK

Soruşturma kapsamında; belirli sürelerde vize veya randevu temin etme garantisi verilerek vatandaşlardan “yazılım”, “danışmanlık” ve “hizmet bedeli” adı altında yüksek tutarlarda para tahsil edildiği, taahhüt edilen hizmetlerin yerine getirilmediği belirlendi.

6 ilde vize operasyonu! 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Başlık Resmi6 ilde vize operasyonu! 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı

49 GÖZALTI KARARI

Öte yandan başvuru sahiplerine ait kişisel verilerin özel dijital sistemlere aktarıldığına dair bulgular da elde edildi. İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa ve İzmir’de 63 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi, 49 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildi.

6 ilde vize operasyonu! 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Başlık Resmi6 ilde vize operasyonu! 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı

2 MİLYARI AŞAN HAREKETLİLİK

Soruşturmaya dair detayları sosyal medya hesabından aktaran Bakan Gürlek, şu ifadelere yer verdi:

Hazine ve Maliye Bakanlığımız Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca yapılan incelemelerde; Ocak 2024-Temmuz 2026 döneminde soruşturmaya konu şirket yapılanmalarına ait hesaplarda 2 milyar 841 milyon TL’yi aşan para hareketi bulunduğu ve 41 bini aşkın kişiden yaklaşık 918 milyon TL tahsil edildiği tespit edilmiştir. Tahsilatların önemli bir bölümünün şirket ortakları ve çalışanlarının hesaplarına yönlendirildiği; yoğun nakit, kripto varlık ve kıymetli maden hareketleri bulunduğu belirlenmiştir.

Bakan Gürlek “Vatandaşlarımızın yetkili kurumların sunduğu hizmetlere erişimini engelleyip bunu haksız kazanç kapısına dönüştürmeye çalışan yapılara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. İnsanlarımızın emeğini, parasını ve kişisel verilerini istismar eden hiçbir girişimin adaletten kaçmasına müsaade etmeyeceğiz” mesajını verdi.

6 ilde vize operasyonu! 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Başlık Resmi6 ilde vize operasyonu! 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı
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Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: HABER MERKEZİ
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