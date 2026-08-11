Aile birliğine bağlı il dışı atama takvimi için yazılı duyuru paylaşıldı. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan sözleşmeli öğretmenlerden her ikisi de farklı illerde görev yapan eşlerin aile birlikteliğini sağlamak amacıyla iller arası tercih başvuruları alınacak. Peki, sözleşmeli öğretmenlerin il dışı tercih başvuruları ne zaman?

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan sözleşmeli öğretmenlerden her ikisi de farklı illerde görev yapan eşlerin aile birlikteliğini sağlamak amacıyla iller arası yer değiştirme başvuruları, 12 Ağustos'ta başlayacak. Başvurular, personel.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanacak başvuru bağlantısı üzerinden erişilecek Elektronik Başvuru Formu doldurularak yapılacaktır. Bu şekilde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak.

Eş durumu il dışı tayin başvuruları ne zaman? Öğretmenlerin aile birliğine bağlı il dışı atama takvimi yayımlandı!

ATAMALAR NASIL YAPILACAK?

Duyuruya göre öğretmenler başvurularını 12-14 Ağustos tarihleri arasında yapabilecek. Atamalar ise "personel.meb.gov.tr" adresinden 17 Ağustos tarihinde ilan edilecek.



Yer değişikliği gerçekleşen öğretmenlerin görev yerleri valiliklerce belirlenecek, ayrılma işlemleri ise görev yerlerinin belirlenmesinin ardından gerçekleştirilebilecek.



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