100'üncü yıl şampiyonluk planı: Galatasaray'a veda eden yıldız için yeni karar

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Napoli, kadroya takviye yapmak için Noa Lang'ı satış listesine koydu. İtalyan kulübü, Galatasaray'la kiralık sözleşmesi bittikten sonra takıma dönen Hollandalı futbolcunun bonservisinde indirime gitti.

Napoli, geçtiğimiz sezon başında PSV'den 25 milyon euroya kadrosuna kattığı Noa Lang'ı satış listesine koydu. Antonio Conte'nin ardından yeni teknik direktör Massimiliano Allegri'nin de 27 yaşındaki yıldızı kadroda düşünmediği belirtildi.

Noa Lang'ın, Napoli ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

25 MİLYON EURO BEKLENTİSİ

La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre; kulübün 100'üncü kuruluş yılında Serie A'da şampiyonluk hedefleyen Napoli, Romelu Lukaku ve Noa Lang gibi isimlerle yollarını ayırarak, transfer bütçesi oluşturmaya çalışıyor.

Napoli, ilk olarak 30 milyon euro hedeflediği Noa Lang için şimdilerde 25 milyon euro civarında bonservis bekliyor. Tecrübeli oyuncu ile ilgilenen Hollanda ekibi Ajax, bonservisin biraz daha düşmesini talep ediyor.

Hollandalı futbolcu, Galatasaray formasıyla 17 maçta 2 gol ve 4 asistliks kor katkısı sağladı.

ANA HEDEF LEAO

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Galatasaray'da geçiren Noa Lang'ın, sarı kırmızılılara transfer olmak istediği biliniyor. Sarı-kırmızılılar, Hollandalı futbolcunun durumunu takip etse de, Milan'dan Leao'nun transferine odaklanmış durumda.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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