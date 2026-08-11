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Spor

Galatasaray'da Leao olmazsa Martinelli! Rekor bonservis beklentisi

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Galatasaray'da Leao olmazsa Martinelli! Rekor bonservis beklentisi

Galatasaray iki yıldızdan birini kadroya katmak için bastırıyor. Sarı kırmızılıların Rafael Leao için yaptığı girişimler şu ana kadar sonuç vermedi. G.Saray yönetimi, 40 milyon avroluk teklifi bu defa Martinelli için Arsenal’e götürdü…

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Ali Naci Küçük
ALİ NACİ KÜÇÜK

Galatasaray’da transfer belirsizliği sürüyor. Milan’ın Portekizli kanat oyuncusu Rafael Leao için haftalardır girişimlerde bulunan sarı kırmızılılar şu ana kadar İtalyanları bir türlü ikna edemedi. Galatasaray’ın bonuslarla birlikte 40 milyon avroya kadar çıkardığı fiyat teklifini beğenmeyen Milan, Leao’nun gitme isteğine rağmen ‘50 milyon avrodan aşağı olmaz’ diyerek transfere ‘evet’ demedi. Taraftarların yıldız transfer beklediği Galatasaray yönetimi de bu defa 40 milyon avroluk teklifle Brezilyalı yıldız Gabriel Martinelli için Arsenal’in kapısını çaldı.

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Gabriel Martinelli
Başlık ResmiGabriel Martinelli

REKOR FİYAT BEKLENTİSİ

Sarı kırmızılılar bu isimlerden birini kadroya katmak için iki kulüple de görüşmelerini sürdürürken İngiliz basını Arsenal’in Martinelli’nin satılmasına sıcak baktığını ancak ‘Topçular’ın Brezilyalı oyuncudan beklentisinin 50 milyon avro civarında olduğunu yazdı. Mirror’da yer alan haberde, “Arsenal, Martinelli’yi kulüp rekorunu kırarak satacak” denildi. Arsenal, oyuncu satış rekorunu Alex Oxlade-Chamberlain’i 40 milyon avro karşılığında Liverpool’a satarak kırmıştı. Martinelli, bu rakamın üzerinde bir fiyata satılırsa Arsenal’in tarihine geçecek.

11 GOL, 7 ASİST

Son altı sezondur Arsenal forması giyen Gabriel Martinelli, İngiliz ekibinin vazgeçilmez oyuncuları arasında yer alıyor. Geçen sezon 53 maçta forma giyen 25 yaşındaki oyuncu 11 gole imza atarken, 7 de asist yaptı.

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