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Spor

Galatasaray'dan Chermiti için 25 milyon avroluk yeni teklif

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Galatasaray'dan Chermiti için 25 milyon avroluk yeni teklif

Galatasaray'ın, Rangers'ın 22 yaşındaki golcüsü Youssef Chermiti için yeni bir teklif yaptığı belirtildi.

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Galatasaray, takımdan ayrılan Arjantinli yıldız Mauro İcardi’nin yerine düşündüğü Youssef Chermiti için kulübü Glasgow Rangers ile temaslarını sürdürüyor.

İLK TEKLİF REDDEDİLDİ

İskoç ekibi, ilk yapılan 22 milyon avroluk teklifi geri çevirmiş ve ligdeki Hibernian maçında oyuncuyu sahaya sürmüştü. Ancak 22 yaşındaki Portekizli oyuncu bu maçta sakatlanarak sahayı sedyeyle terk etmişti.

FİYAT ARTIRILDI

Kulüp başkanı Andrew Cavenagh “Kararımızdan pişman değiliz” derken sarı kırmızılılar teklifi 25 milyon avroya çıkarıp yeniden kapıyı çaldı. Eğer Rangers cephesi bu rakamı kabul ederse transfer gerçekleşecek.

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Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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