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Yaşam

Yaz ortasında kış manzarası! Dağların zirveleri beyaza büründü

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Ardahan'dan kış aylarını aratmayan görüntüler geldi. Yüksek kesimlerde etkili olan dolu yağışı nedeniyle dağların zirveleri beyaz örtüyle kaplandı.

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Ardahan'da etkili olan dolu yağışı, özellikle yüksek kesimlerde etkisini gösterdi.

Yaz mevsiminin ortasında yaşanan dolu yağışı sonrası, yüksek kesimlerde oluşan beyaz örtü dikkat çekti. Dolu tanelerinin dağ yamaçlarını kaplamasıyla bölge beyaz bir görünüme kavuştu.

Yaz ortasında kış manzarası! Dağların zirveleri beyaza büründü
Başlık ResmiYaz ortasında kış manzarası! Dağların zirveleri beyaza büründü

Ortaya çıkan manzara, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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