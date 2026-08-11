Yaz ortasında kış manzarası! Dağların zirveleri beyaza büründü
Ardahan'dan kış aylarını aratmayan görüntüler geldi. Yüksek kesimlerde etkili olan dolu yağışı nedeniyle dağların zirveleri beyaz örtüyle kaplandı.
Ardahan'da etkili olan dolu yağışı, özellikle yüksek kesimlerde etkisini gösterdi.
Yaz mevsiminin ortasında yaşanan dolu yağışı sonrası, yüksek kesimlerde oluşan beyaz örtü dikkat çekti. Dolu tanelerinin dağ yamaçlarını kaplamasıyla bölge beyaz bir görünüme kavuştu.
Ortaya çıkan manzara, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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