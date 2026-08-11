Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" yasasının kabulü ve çalışmalara verdiği destek nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'a özel bir hediye verdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda 467 evet, 87 ret ve 7 çekimser oyla yasalaşan "Terörsüz Türkiye" kanun teklifi oylamasının sonrasında Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Başkanlık Divanı'nın arkasında yer alan makamında, MHP Genel Başkanı Bahçeli, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MHP ve AK Parti grup başkanvekilleri ve bazı milletvekilleri ile bir süre sohbet etti.

MHP lideri Bahçeli, Genel Kurul'dan çıkmadan önce Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin kabul edildiğini sorulması sonrasında, "Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

BAHÇELİ'DEN KURTULMUŞ'A ÖZEL HEDİYE

Öte taraftan Bahçeli'nin, TBMM Başkanı Kurtulmuş'a, üstünde TBMM binasının kabartma tasviri ve Meclis ambleminin bulunduğu özel tasarım bir tablo hediye ettiği öğrenildi.

Klasik motiflerle süslenen tabloda "Birliğin Gücü, Milli İradenin Kararı" ile alt bölümündeki plakette, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'a tebrik ve teşekkürlerimi saygılarımla sunarım." sözleri ve "10.08.2026" tarihi yer alıyor.

Bahçeli'den Kurtulmuş'a "Terörsüz Türkiye" hediyesi!

Hediyenin, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un Meclis çalışmaları hususundaki gayretleri ile "Terörsüz Türkiye" amacı kapsamında çalışmalarına yönelik takdir ve teşekkürün bir ifadesi olarak Bahçeli tarafından takdim edildiği kaydedildi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi daha sonra telefonla arayarak tablo hediyesi ve "Terörsüz Türkiye" sürecine verdiği destek sebebiyle teşekkürlerini ilettiği belirtildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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