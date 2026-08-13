Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Piyasa değeri 27 milyon TL! Tonlarca sahte ürün ele geçirildi

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Piyasa değeri 27 milyon TL! Tonlarca sahte ürün ele geçirildi

Ankara'da düzenlenen operasyonda piyasa değeri 27 milyon lira olan 37 ton sahte deterjan ve kozmetik ürünü ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünün çalışması kapsamında Yenimahalle İlçe Jandarma ekipleri tarafından GİMAT Toptancılar Sitesi'ndeki bir iş yeri ile deposuna operasyon yapıldı.

Piyasa değeri 27 milyon TL! Tonlarca sahte ürün ele geçirildi
Başlık ResmiPiyasa değeri 27 milyon TL! Tonlarca sahte ürün ele geçirildi

PİYASA DEĞERİ 27 MİLYON TL

Depoda yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 27 milyon lira olan, farklı markaların isimlerini taşıyan sahte deterjan, şampuan, diş macunu ve güneş kremi olmak üzere 37 ton ürün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
'Saklı cennet'e ilgi artı! Sosyal medyada gören geliyor
'Saklı cennet'e ilgi artı! Sosyal medyada gören geliyor
Kaydet
Görmek için araçlarını bırakıp kilometrelerce yürüdüler! Bursa'da tarihi gece: Binlerce kişi akın etti
Görmek için araçlarını bırakıp kilometrelerce yürüdüler! Binlerce kişi akın etti
Kaydet
'Dur' ihtarına uymadı! Bin pişman oldu: 450 bin TL ödeyecek
'Dur' ihtarına uymadı! Bin pişman oldu: 450 bin TL ödeyecek
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.