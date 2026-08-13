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'Dur' ihtarına uymadı! Bin pişman oldu: 450 bin TL ödeyecek

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'Dur' ihtarına uymadı! Bin pişman oldu: 450 bin TL ödeyecek

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü Ö.Ç.'ye toplam 450 bin lira para cezası kesildi.

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Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Mesudiye Mahallesi'nde trafik polislerinin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü Ö.Ç. kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.

Yapılan kontrolde 1,07 promil alkollü olduğu belirlenen Ö.Ç.'nin daha önce de aynı ihlal nedeniyle ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı.

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450 BİN TL ÖDEYECEK

Sürücüye "dur" ihtarına uymamaktan 200 bin lira, ehliyetsiz araç kullanmaktan 200 bin lira ve alkollü araç kullanmaktan 50 bin lira olmak üzere toplam 450 bin lira cezai işlem uygulandı.

Ayrıca motosiklet de 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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