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Çocukları hedef alan rezilliğe karşı harekete geçildi! Soruşturma başlatıldı

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Çocukları hedef alan rezilliğe karşı harekete geçildi! Soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada çocukları hedef alan skandal paylaşımlarla ilgili harekete geçti. Başsavcılık, "Küçük trans çocuklara örnek olacağız" başlığıyla yayımlanan paylaşımlara ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu videoyu hazırlayıp sosyal medya hesabından yayımlayan şüpheli veya şüpheliler hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.

KİMLİK TESPİTİ YAPILIYOR

Açıklamada, "Bu kapsamda, soruşturma toplumumuzun örfüne, ahlaki ve etik değerlerine saldırı içeren, çocuklarımızın gelişimini olumsuz yönde etkileyici nitelikte olduğu değerlendirilen söz konusu videoyu hazırlayan ve yayınlayan şüphelilerin ve ilgili sosyal medya hesaplarının tespiti ile 'CHAKMA @grupchakma' isimli Instagram hesabı ve hesap sahibinin belirlenmesi amacıyla kapsamlı ve etkin bir şekilde yürütülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Ceza mevzuatı kapsamında gerekli tedbirlerin alınması, erişimin engellenmesi ve soruşturma işlemlerinin yürütülmesine yönelik sürecin kararlılıkla sürdürüldüğü de belirtildi.

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BAKANLIK DA DÜĞMEYE BASTI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da sosyal medyadaki söz konusu skandal içerikler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Bakanlık, söz konusu paylaşımların başta müstehcenlik ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçları olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilmesini talep etmişti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Bazı sosyal medya platformlarında 'Küçük trans çocuklara örnek olacağız' başlığıyla yayımlanan paylaşımlara ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Bu doğrultuda Bakanlığımızca, söz konusu paylaşımların müstehcenlik ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçları başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilmesi amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca paylaşıma ilişkin erişim engeli talep edilecektir.

Bakanlığımızın temel önceliği, çocuklarımızın her türlü ihmal, istismar ve zararlı içerikten korunması; güvenli ve sağlıklı bir ortamda gelişimlerinin desteklenmesidir. Çocuğun üstün yararını gözetmeyen ve çocukları hedef alan hiçbir içerik kabul edilemez.

Bakanlığımız, çocuklarımızın fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimlerini olumsuz etkileyebilecek her türlü girişimle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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