Aşırı sıcak dalgası ve kuraklık Avrupa’yı yakıyor. Su kaynaklarının tükenmesi, kilitlenen enerji üretimi ve çöken tarım sebebiyle ülkeler birer birer acil durum ve kuraklık ilan ediyor.

Avrupa genelinde aşırı sıcaklar ve kuraklık etkisini giderek artırıyor. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) ile Copernicus verilerine göre Batı Avrupa, tarihinin en sıcak haziran-temmuz dönemini geçirdi. Ağustos ayında tatil sezonu yaşanmasına rağmen acil durum ekipleri, aşırı hava koşulları nedeniyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yüzey sıcaklığı sanayi öncesi dönemin 1,47 derece üzerine çıkarken, deniz yüzeyi sıcaklıkları da temmuz ayı rekorunu kırdı. WMO Sözcüsü Clare Nullis, “Yoğun ve uzun süreli kuraklık, tarım, nehir seviyeleri, ulaşım ve enerji üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip olmanın yanı sıra yangın riskini de artırıyor.” ifadesini kullandı.

FRANSA’DA TURUNCU ALARM

Fransa’da aşırı sıcaklar nedeniyle 5.767 fazladan ölüm kaydedildi. Sıcaklıkların 40 dereceyi bulması beklenirken 78 vilayette turuncu alarm verildi. Yılbaşından bu yana 117 bin hektar alanın yandığı ülkede, kuruyan dere sayısı 1.373’e yükseldi ve toprakların yüzde 85’i kuraklık tehdidi altına girdi.

BELÇİKA AĞIR KAYIPTA

Sıcaklıkların birçok bölgede 35 dereceye ulaştığı Belçika’da kuraklık; patates, sebze ve tahıl üretiminde ağır kayıplara yol açıyor. Patateste verim kaybının yüzde 50’ye çıkması beklenirken, otlakların kurumasıyla kışlık yem stoklarını tüketen besiciler, süt verimindeki yüzde 40’a varan düşüş nedeniyle hayvanlarını erken kesime göndermek zorunda kalıyor.

ENERJİ VE ALTYAPI KRİZİ

Öte yandan Tuna Nehri’nde su seviyesinin düşmesi, Romanya’daki Çernavoda Nükleer Santrali’nin reaktörünü durma noktasına getirdi. Kriz riskine karşı sanayi tesislerinin elektriğinin kesilmesi gündemdeyken WMO Yetkilisi John Kennedy, son 30 yılda Avrupa’nın diğer kıtalardan daha hızlı ısındığını vurguladı.

Yaz Avrupa’ya kâbus gibi çöktü! Nehirler kurudu, santraller durma noktasına geldi, kıta alev alev

İNGİLTERE

Aşırı sıcağa acil durum toplantısı

İngiltere’de aşırı sıcaklar, orman yangınları ve kuraklık nedeniyle alarm verilirken Başbakan Andy Burnham acil durum kabinesini (COBRA) topluyor. Başbakanlık Ofisi 10 Numara’dan yapılan açıklamada, Burnham’ın su kaynaklarını korumak, çevreyi ve toplumu güvende tutmak amacıyla COBRA’ya başkanlık edeceği duyuruldu. Bu yaz ikinci defa gerçekleştirilecek toplantıya Çevre, İçişleri ve Sağlık bakanlıkları ile Çevre Ajansı yetkilileri katılıyor. Met Office, Londra, Midlands ve güneydoğuda sıcaklıkların 38 dereceye ulaşabileceğini bildirirken Çevre Ajansı, ülkenin yüzde 71,3’ünde resmen kuraklık ilan edildiğini açıkladı. Veriler, bu yazın kayıtlardaki en sıcak mevsim olma ihtimalini güçlendiriyor.

Yaz Avrupa’ya kâbus gibi çöktü! Nehirler kurudu, santraller durma noktasına geldi, kıta alev alev

HAYAT DAMARLARI KURUYOR

Nehirler dibi gördü

Kuraklık, Avrupa’nın en büyük nehirlerinde su seviyelerinin tarihi dip noktalara gerilemesine yol açtı. Copernicus verilerine göre Thames’in yüzde 95’inde, Ren’in yüzde 85’inde ve Tuna’nın yüzde 65’inde 1992’den bu yana temmuz ayının en düşük debileri ölçüldü. Loire Nehri’nde de debinin “aşırı düşük” seviyede seyrettiği belirtildi. Nehirlerdeki su seviyelerindeki düşüş; iç su yolu taşımacılığını, yük taşıma kapasitesini, hidroelektrik üretimini ve nükleer santrallerin soğutma suyu ihtiyacını riske atıyor.

Yaz Avrupa’ya kâbus gibi çöktü! Nehirler kurudu, santraller durma noktasına geldi, kıta alev alev

SU ÇEKİLDİ, SAVAŞ GEMİSİ ORTAYA ÇIKTI!

Sırbistan’ın doğusundaki Prahovo’dan geçen Tuna Nehri’nde suların çekilmesiyle İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bir Alman savaş gemisinin kalıntısı yeniden gün yüzüne çıktı. Geminin 1944’te, eski Sovyetler Birliği güçlerinden geri çekilirken Nazi Almanyası’nın Karadeniz filosundan biri olduğu ifade edildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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