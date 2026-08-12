Rekor sıcaklıkların ardından Fransa'da 25 yılda bir görülen seviyede kuraklık yaşanıyor. Ülkenin neredeyse tamamında su kullanımına kısıtlama getirilirken, 40 binden fazla kişi evlerinde içme suyu kesintisiyle karşı karşıya kaldı.

Rekor sıcaklıkların etkili olduğu Fransa'da kuraklık giderek derinleşiyor. Ekolojik Dönüşüm Bakanı Monique Barbut, Paris'te düzenlenen kriz toplantısının ardından ülkedeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fransa'nın neredeyse tamamının kuraklıkla mücadele ettiğini belirten Barbut, ağustos ayının başında ülke topraklarının yüzde 65'inde görülen kuraklığın yaklaşık 25 yılda bir yaşanan seviyede olduğunu söyledi.

25 yılda bir yaşanıyor!.. Fransa'da on binlerce insan risk altında

40 BİNDEN FAZLA KİŞİNİN SUYU KESİLDİ

Kuraklığın içme suyu kaynaklarına da ciddi şekilde yansıdığını ifade eden Barbut, 40 binden fazla kişinin evlerinde içme suyu kesintisi yaşadığını belirtti. Ülke genelinde su kullanımına yönelik çeşitli kısıtlamaların uygulamaya konulduğunu aktardı.

BAZI KENTLERDE ŞİŞE SUYU DAĞITILIYOR

Barbut, önceliklerinin Fransa'nın her bölgesinde vatandaşların içme suyuna erişimini güvence altına almak olduğunu vurguladı. Bazı kentlerde ise ihtiyacın karşılanması için su depoları kurulduğunu ve vatandaşlara şişe suyu dağıtıldığını kaydetti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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