ABD’de istihdam verisinin temmuzda beklenmedik şekilde gerilemesinin ardından enflasyon da tahminlere paralel geldi. FED’den eylülde faiz artışı beklentileri %40’a kadar geriledi. Getirisi olmayan altın, ons bazında bugün düşüş trendinin kırılma noktasına işaret eden 4.450 doları test etti. Ons fiyatının 11 haftanın zirvesini görmesiyle birlikte spot gram altın fiyatı da 6.834 TL’ye çıktı ve son 3 ayın en yüksek seviyelerine yöneldi.

Küresel piyasalarda dikkatle beklenen ABD temmuz ayı enflasyon verisi kötü sürpriz yapmadı ve beklentilere paralel açıklandı. Ülkede TÜFE aylık bazda %0,1 artarken, yıllık enflasyon %3,4 yükseliş kaydetti. Rakamlar, piyasanın tahminleri ile birebir örtüştü.

Geçen hafta açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisi de 80 bin artış beklentisine karşılık 23 bin kişilik düşüşe işaret etmişti. Böylece ABD Merkez Bankası (FED) tarafından faiz kararları için izlenen en önemli iki veri “daha sıkı bir para politikası için” sinyal üretmedi.

FAİZ BEKLENTİSİ DİP YAPTI

Bu verilerin ardından eylül ayındaki FED toplantısında faiz artışı tahminleri %40,1’e kadar geriledi ve bu rakam son ayların en düşük seviyelerine çekildi. Piyasa, bugün itibarıyla “faizlerin sabit kalma” ihtimalini %59,9 gibi çok daha yüksek bir oranla fiyatlıyor. ABD tahvil getirilerinde de sınırlı da olsa bir gevşeme gözlemlenirken; dolar endeksi, yüksek petrol fiyatlarının baskısı ile 100,0 seviyesine yakın görünümünü koruyor.

Altın kırılma noktasında! Gram fiyatı 3 aynı zirvesinde!

11 HAFTANIN ZİRVESİNDE

FED’den faiz artışı tahminlerinin belirgin bir düşüş göstermesi, getirisi olmayan altına da destek oluyor. Ağustos ayına hızlı başlayan altın fiyatları, küresel piyasalarda ons başına dün %0,92 primle 4.408 dolardan kapanış yaptı. Bugünkü ilk işlemlerde ons fiyatı 4.450 dolar seviyesini test etti ve son 11 haftanın zirvesine yöneldi. TSİ 06:00 itibarıyla ise ons 4.410 dolardan fiyatlandı.

DÜŞÜŞ TRENDİ KIRILIYOR MU?

Analistler, ons fiyatında ocak ayında 5.600 dolar ve martta da 5.420 dolar ile test edilen zirve seviyelerden başlayan düşüş trendinin direnç noktasının bugün itibarıyla 4.450 dolarda bulunduğunu; altının bu seviyeyi aşması ve üzerinde günlük/haftalık kapanış yapması halinde düşüş trendinden “teknik olarak” çıkmış olabileceğini vurguluyor. Bu kırılmanın gerçekleşmesi halinde ons fiyatının daha yüksek seviyeleri hedefleyebileceği ifade ediliyor.

ALTINDA HEDEF FİYAT

Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen de 200 günlük ortalamaya işaret eden 4.500 dolar seviyesinin önemli bir direnç olduğunu; bu seviyenin aşılması halinde ons fiyatında Ocak-Haziran düşüşünün Fibonacci geri alım noktaları olarak öne çıkan 4.585 dolar, 4.690 dolar ve 4.860 dolar civarındaki hedeflere doğru yol açılabileceği tahmini paylaştı.

Altın kırılma noktasında! Gram fiyatı 3 aynı zirvesinde!

‘GRAM’ 3 AYIN ZİRVESİNDE

Onstaki hareketlilik iç piyasada gram altına da destek oldu. Spot piyasada işlem gören 13 Ağustos 2026 gram altın fiyatı 6.834 TL’yi test etti ve son 3 ayını zirvesini gördü. TSİ 06:00 itibarıyla gram fiyatı 6.770 TL’den fiyatlandı.

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