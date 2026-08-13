Uzun süredir AK Parti’ye geçeceği konuşulan İyi Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban partisinden istifa etti. Gürban'ın bu hamlesiyle birlikte kulisler hareketlenirken, gözler yarın düzenlenecek olan AK Parti kuruluş yıl dönümü programına çevrildi.

İyi Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, partisinden istifa etti. Gürban’ın kararı, haftalardır konuşulan AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddiaları yeniden gündeme taşıdı.

Gürban, istifasını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Kararını “gördüğüm lüzum üzerine” sözleriyle açıklayan Gürban, bundan sonraki süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında görevini sürdüreceğini belirtti.

Gürban şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve yüce Türk milletinin daha müreffeh, daha huzurlu ve daha güçlü bir geleceğe kavuşması adına bugüne kadar tüm gücümle, büyük bir inanç ve kararlılıkla çalıştım.

Tüm gayretimin ortak değerlerimiz ve milletimizin menfaati doğrultusunda olduğu hususu tartışmasızdır.

"DAHA GÜÇLÜ BİR İRADEYLE GÖREVİMİ SÜRDÜRECEĞİM"

Hayatım boyunca şanlı Türk bayrağının gölgesinde, millî ve manevi değerlerimize, köklü kültürel mirasımıza sahip çıkarak yaşamayı ilke edindim. Milletvekilliği görevimi de bu anlayışla, onurla ve sorumluluk bilinciyle ifa ediyorum.

Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum.

Sayın Genel Başkanımız ve Kurucu Genel Başkanımız nezdinde teşkilat hukukunu gözeten herkese teşekkür ederim.

AK Parti'ye katılacağı iddia edilmişti: İyi Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban istifa etti

Bundan sonraki süreçte de Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında görevimi aynı kararlılık ve daha güçlü bir iradeyle sürdüreceğimi saygıyla kamuoyuna arz ederim"

AK PARTİ’YE GEÇECEĞİ İDDİASI

Gürban’ın istifasıyla birlikte, AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialar da yeniden hareketlendi.

Gazeteci Ferhat Murat, geçtiğimiz haftalarda TGRT Haber’de yaptığı açıklamada, AK Parti’nin 14 Ağustos’ta düzenleyeceği kutlama programına dikkat çekmiş ve Ümit Dikbayır ile birlikte Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban’ın da AK Parti’ye geçmesini beklediğini söylemişti.

Murat, “14 Ağustos’ta AK Parti çok görkemli bir kutlama programı hazırlıyor. Ümit Dikbayır’ın AK Parti’ye geçmesini bekliyorum. Gaziantep Milletvekili Mustafa Gürban’ın da AK Parti’ye geçmesini bekliyorum” ifadelerini kullanmıştı.

AK Parti'ye katılacağı iddia edilmişti: İyi Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban istifa etti

İYİ PARTİ’DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Gürban’ın AK Parti’ye katılacağı iddiası daha önce İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu’ya da sorulmuştu.

Kavuncu, Gürban’a iki kez telefonla ulaşmaya çalıştığını ancak milletvekilinin telefonunun kapalı olduğunu söylemişti.

AK Parti'ye katılacağı iddia edilmişti: İyi Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban istifa etti

HAFTALAR ÖNCEKİ SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Gürban’ın istifasının ardından, haftalar önce yaptığı bir başka açıklama da yeniden gündeme geldi.

2007-2023 yılları arasında AK Parti Şahinbey üyesi olduğunu belirten Gürban, AK Parti’ye dönme ihtimaline ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

Gürban, AK Parti’ye geçmesi halinde daha çözüm odaklı olabileceğini savunarak, İyi Parti’de önerge veremediğinden yakınmıştı.

Gürban o açıklamasında, “Bir insan boşanacağı zaman babasının evine döner” ifadelerini kullanmıştı.

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