Antalya'da orman yangını! Ekipler seferber oldu

Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Çıralı mevkiindeki yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ederken, bölgeye 3 helikopter, 4 arazöz ve çok sayıda ekip sevk edildi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangın, Ulupınar Mahallesi Çıralı mevkiinde saat 18.00 sıralarında başladı. Ormanlık alandan yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

EKİPLER BÖLGEDE

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye 3 helikopter, 4 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 2 ilk müdahale aracı gönderdi. Ayrıca 50 teknik personel ve yangın işçisi de söndürme çalışmalarına katıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de destek verdiği yangında, alevleri kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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