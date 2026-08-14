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AK Parti İstanbul’da yükselişte! 3 ilçedeki değişim dikkat çekti

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AK Parti İstanbul’da yükselişte! 3 ilçedeki değişim dikkat çekti

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul’da yaptırdıkları son anket sonuçlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. AK Parti’nin yüzde 44,5, CHP’nin ise yüzde 40 seviyesinde olduğunu söyleyen Özdemir, Beykoz, Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa’daki son oy oranlarına ilişkin de çarpıcı rakamları paylaştı.

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AK Parti’nin 25. kuruluş yıl dönümü kapsamında Ankara Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen program öncesinde AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, önemli açıklamalarda bulundu.

İstanbul’daki son anket sonuçlarını değerlendiren Özdemir, AK Parti’nin kentte yeniden birinci parti konumuna geldiğini söyledi.

"İSTANBUL’DA AK PARTİ YENİDEN BİRİNCİ PARTİ"

CNN Türk’e konuşan ve İstanbul genelinde yaptırdıkları son anket çalışmalarının sonuçlarını paylaşan Özdemir, AK Parti’nin oy oranının CHP’nin önüne geçtiğini belirtti.

Özdemir, kentteki son tabloya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“AK Parti İstanbul’da en son yapılan anketlerde üste çıkmış durumda. AK Parti yüzde 44,5 seviyesindeyken, CHP yüzde 40 bandında. İstanbul'da insanlar bekledikleri hizmeti alamadı. Kentin 2019'dan bu yana ilerlemediğini, aksine geriye gittiğini görüyoruz.

Vatandaşlarımız AK Partili belediyeler ile AK Partili olmayan belediyeler arasındaki hizmet farkını net bir şekilde gördü.”

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BEYKOZ’DA AK PARTİ’NİN OY ORANI YÜZDE 56’YA ÇIKTI

Düzenli aralıklarla saha analizi yaptıklarını belirten Özdemir, yerel seçimlerin ardından partiler arasında el değiştiren ilçelerdeki oy değişimlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Beykoz’daki son durumu anlatan Özdemir, şöyle konuştu:

“Biz göreve geldiğimizde Beykoz’da AK Parti yüzde 43, CHP yüzde 42 seviyesindeydi. Şu anda AK Parti oyunu yüzde 43'ten yüzde 56'ya yükseltmiş durumda. İkinci parti ise yüzde 20'li rakamlara kadar geriledi.”

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir
Başlık ResmiAK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir

GAZİOSMANPAŞA’DA FARK 7-8 PUANA ÇIKTI

Özdemir, Gaziosmanpaşa’daki oy değişimine ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

“Benzer bir değişim sürecini Gaziosmanpaşa'da da yaşadık. Geride olduğumuz bu ilçede şu an farkı 7-8 puana çıkarmış durumdayız.”

Bayrampaşa’daki tabloya da değinen Özdemir, ilçede benzer bir ivme yakaladıklarını belirterek şunları söyledi:

“Aynı ivmeyi ve tabloyu Bayrampaşa ilçemizde de net bir şekilde görüyoruz. Önemli olan vatandaşımızın yereldeki taleplerinin ve beklentilerinin eksiksiz karşılanmasıdır.”

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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