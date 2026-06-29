Galatasaray'ın başarılı stoperi Davinson Sanchez'e Avrupa devlerinin ilgisi büyüyor. Como'nun ardından Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Real Madrid'in de Kolombiyalı savunmacıyı transfer listesine aldığı öne sürülürken, İspanyol ekibinin kısa süre içinde resmi adım atabileceği iddia edildi.

Trendyol Süper Lig'de üst üste üçüncü, toplamda ise 25. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, takımın yıldız isimleri de Avrupa kulüplerinin radarına girmeye devam ediyor.

Sarı-kırmızılıların savunmadaki değişmez isimlerinden Davinson Sanchez'e olan ilgi her geçen gün artarken, İtalya'dan dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Davinson Sanchez

COMO'NUN ARDINDAN REAL MADRID DE DEVREDE

İtalyan basınından Tuttomercato'nun haberine göre, uzun süredir Davinson Sanchez'i kadrosuna katmak isteyen Serie A temsilcisi Como'nun karşısına bu kez Real Madrid çıktı.

Haberde, İspanyol devinin teknik direktörü Jose Mourinho'nun Kolombiyalı savunmacıyı yakından takip ettiği ve transfer edilmesini istediği öne sürüldü. Mourinho'nun, Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde de Davinson Sanchez'i beğendiği ve oyuncuyu listesinde tuttuğu ifade edildi.

Real Madrid'in önümüzdeki günlerde transfer için somut girişimlerde bulunabileceği iddia edilirken, Como'nun da yarıştan çekilmeye niyetli olmadığı aktarıldı. İtalyan kulübünün, Galatasaray'ın talep edeceği bonservis bedelini karşılayabilmek adına çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Davinson Sanchez

GALATASARAY'IN ELİ GÜÇLÜ

30 yaşındaki Kolombiyalı stoperin Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor. Sözleşmenin bitiş tarihi Galatasaray'ın Real Madrid ve Como'ya karşı güçlendiriyor.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'la 45 maça çıkan tecrübeli oyuncu, 2 gol atarken, 10 sarı ve 1 kırmızı kart gördü. Davinson Sanchez'in güncel piyasa değeri ise 16 milyon euro seviyesinde bulunuyor.

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