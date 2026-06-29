Galatasaray'da Lemina'nın geleceği yabancı kuralına bağlı
Galatasaray, Okan Buruk’un joker olarak kullandığı Mario Lemina'nın ücretini iyileştirmeyi ve sözleşme uzatmayı amaçlıyor.
- Galatasaray, Mario Lemina'nın sözleşmesini iki yıl için sezon başına 3,5 milyon avro üzerinden uzatmayı hedefliyor.
- Lemina'nın yeni sözleşmesi, TFF'nin yabancı kuralını 10+4'ten 12+2'ye esnetmesine bağlı.
- Kural değişmezse, 32 yaşındaki Lemina yerine daha genç bir yabancı oyuncu kontenjanı değerlendirilecek.
- Galatasaray yönetimi, Can Uzun transferi için Eintracht Frankfurt'un 60 milyon avroluk talebini kırmaya çalışıyor.
ALİ NACİ KÜÇÜK - Galatasaray’da dış transferin yanı sıra iç transferde de görüşmeler var. İşte onlardan birisi de Mario Lemina. Sarı kırmızılılar, Okan Buruk’un joker olarak kullandığı orta sahanın ücretinde iyileştirme ve sözleşme uzatma amacında. Sarı kırmızılı yönetim, Lemina ile sezon başına 3,5 milyon avro olak üzere iki yıl için el sıkıştı. Yeni sözleşme hazır ancak bu konuda TFF’nin 10+4 olarak yabancı kuralını esnetip esnetmemesi çok önemli.
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EĞER DEĞİŞMEZSE
TFF, kulüplerin ricasını dikkate alır 10+4 kuralını 12+2 şeklinde kabul ederse Lemina’nın yeni sözleşmesi hayata getirilecek. Ancak kural 10+4’te kalırsa bu kontenjanın 32 yaşındaki Lemina yerine daha genç bir isim için kullanılması gündeme gelecek. Bu konuda da maliyet araştırması yapılacak. Bu arada Can Uzun konusunda da yönetimin girişimleri devam ediyor ve E. Frankfurt’un 60 milyon avroluk inadının kırılması bekleniyor.