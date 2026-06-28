Avrupa devi, Ergin Ataman'ı listesine aldı
Başantrenör Sergio Scariolo ile yollarını ayırmaya hazırlan Real Madrid'de gündeme gelen isimlerden birisinin Ergin Ataman olduğu ileri sürüldü.
- İspanyol basını Marca'da yer alan habere göre Real Madrid, Sergio Scariolo ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
- Real Madrid yöneticilerinin Ergin Ataman'ın yanı sıra Ioannis Sfairopoulos ve Velimir Perasovic'i de takip ettiği belirtildi.
- Real Madrid'de kupasız tamamlanan sezonun ardından teknik ekip konusunda yeni bir değerlendirme yapılması bekleniyor.
- Ergin Ataman, Anadolu Efes ile 2, Panathinaikos ile 1 EuroLeague şampiyonluğu kazandı.
- Ataman ayrıca Galatasaray ile 1 EuroCup kazanmış ve 7 kez yerel liglerde şampiyonluk yaşamıştır.
Yunanistan Basketbol Ligi ekiplerinden Panathinaikos ile yollarını ayıran Ergin Ataman hakkında İspanyol basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
ATAMAN DA LİSTEDE
Marca'da yer alan habere göre; başantrenör Sergio Scariolo ile yollarını ayırmaya hazırlanan Real Madrid, Ergin Ataman'ı listesine aldı. Eflatun beyazlı yöneticilerin Ioannis Sfairopoulos ve kısa süre önce UNICS Kazan'dan ayrılan Velimir Perasovic'i de yakından takip ettiği belirtildi.
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KUPASIZ TAMAMLANAN SEZON
Real Madrid'de kupasız tamamlanan sezonun ardından kulüp içinde yeni dönem için önemli kararlar alınması bekleniyor. Scariolo'nun özleşmesi devam etse de sezon boyunca yaşanan hayal kırıklıkları ve alınan sonuçlar nedeniyle yönetimin teknik ekip konusunda yeni bir değerlendirme yapması bekleniyor.
EUROLEAGUE'DE 3 ŞAMPİYONLUK
Ergin Ataman; Anadolu Efes ile 2, Panathinaikos ile 1 kez EuroLeague kazanma başarısı göstermişti. Ayrıca Ataman Galatasaray ile 1 kez EuroCup kazanırken 7 kez yerel liglerde şampiyonluk yaşadı.