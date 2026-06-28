Başantrenör Sergio Scariolo ile yollarını ayırmaya hazırlan Real Madrid'de gündeme gelen isimlerden birisinin Ergin Ataman olduğu ileri sürüldü.

Yunanistan Basketbol Ligi ekiplerinden Panathinaikos ile yollarını ayıran Ergin Ataman hakkında İspanyol basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

ATAMAN DA LİSTEDE

Marca'da yer alan habere göre; başantrenör Sergio Scariolo ile yollarını ayırmaya hazırlanan Real Madrid, Ergin Ataman'ı listesine aldı. Eflatun beyazlı yöneticilerin Ioannis Sfairopoulos ve kısa süre önce UNICS Kazan'dan ayrılan Velimir Perasovic'i de yakından takip ettiği belirtildi.

KUPASIZ TAMAMLANAN SEZON

Real Madrid'de kupasız tamamlanan sezonun ardından kulüp içinde yeni dönem için önemli kararlar alınması bekleniyor. Scariolo'nun özleşmesi devam etse de sezon boyunca yaşanan hayal kırıklıkları ve alınan sonuçlar nedeniyle yönetimin teknik ekip konusunda yeni bir değerlendirme yapması bekleniyor.

EUROLEAGUE'DE 3 ŞAMPİYONLUK

Ergin Ataman; Anadolu Efes ile 2, Panathinaikos ile 1 kez EuroLeague kazanma başarısı göstermişti. Ayrıca Ataman Galatasaray ile 1 kez EuroCup kazanırken 7 kez yerel liglerde şampiyonluk yaşadı.

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