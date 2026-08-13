Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun açılış karşılaşmasında Galatasaray ile Arca Çorum FK karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, yeni sezona kendi sahasında oynayacağı mücadeleyle başlayacak. Futbolseverler ise ''Galatasaray-Çorum FK maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi?'' sorularını gündeme getirdi. İşte, Galatasaray-Çorum FK canlı yayın bilgileri ve maça dair detaylar...

Galatasaray 2026-2027 sezonuna son şampiyon unvanıyla başlayacak. Sarı-kırmızılı takım, lig tarihinde 69. sezonuna girerken şampiyonluk sayısıyla da Süper Lig'in zirvesinde bulunuyor. Galatasaray'ın lig tarihindeki şampiyonluk sayısı 26 olarak kayıtlara geçti. Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile birlikte Süper Lig'in kuruluşundan bu yana her sezonda mücadele eden takımlar arasında. Peki, Galatasaray-Çorum FK maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi?

Galatasaray-Çorum FK maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte canlı yayın bilgileri

GALATASARAY-ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Arca Çorum FK arasındaki Trendyol Süper Lig 1. hafta karşılaşması 14 Ağustos 2026 Cuma günü oynanacak. Galatasaray-Arca Çorum FK karşılaşması 21.30'da başlayacak.

Mücadele Galatasaray'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak.

Galatasaray-Çorum FK maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte canlı yayın bilgileri

GALATASARAY-ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Süper Lig'in açılış haftasında oynanacak Galatasaray-Arca Çorum FK maçı beIN Sports 1 üzerinden canlı yayınlanacak.

Galatasaray-Çorum FK maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte canlı yayın bilgileri

GALATASARAY-ÇORUM FK MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray-Arca Çorum FK maçı canlı yayını beIN Sports 1 kanalından şifreli olarak ekranlara gelecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası