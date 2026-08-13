Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

Galatasaray-Çorum FK maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte canlı yayın bilgileri

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Galatasaray-Çorum FK maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte canlı yayın bilgileri
Fotoğraf Başlığı Galatasaray-Çorum FK maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi?

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun açılış karşılaşmasında Galatasaray ile Arca Çorum FK karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, yeni sezona kendi sahasında oynayacağı mücadeleyle başlayacak. Futbolseverler ise ''Galatasaray-Çorum FK maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi?'' sorularını gündeme getirdi. İşte, Galatasaray-Çorum FK canlı yayın bilgileri ve maça dair detaylar...

Kaydet
a- | +A

Galatasaray 2026-2027 sezonuna son şampiyon unvanıyla başlayacak. Sarı-kırmızılı takım, lig tarihinde 69. sezonuna girerken şampiyonluk sayısıyla da Süper Lig'in zirvesinde bulunuyor. Galatasaray'ın lig tarihindeki şampiyonluk sayısı 26 olarak kayıtlara geçti. Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile birlikte Süper Lig'in kuruluşundan bu yana her sezonda mücadele eden takımlar arasında. Peki, Galatasaray-Çorum FK maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi?

Galatasaray-Çorum FK maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte canlı yayın bilgileri
Başlık ResmiGalatasaray-Çorum FK maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte canlı yayın bilgileri

GALATASARAY-ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Arca Çorum FK arasındaki Trendyol Süper Lig 1. hafta karşılaşması 14 Ağustos 2026 Cuma günü oynanacak. Galatasaray-Arca Çorum FK karşılaşması 21.30'da başlayacak.

Mücadele Galatasaray'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak.

Galatasaray-Çorum FK maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte canlı yayın bilgileri
Başlık ResmiGalatasaray-Çorum FK maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte canlı yayın bilgileri

GALATASARAY-ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Süper Lig'in açılış haftasında oynanacak Galatasaray-Arca Çorum FK maçı beIN Sports 1 üzerinden canlı yayınlanacak.

Galatasaray-Çorum FK maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte canlı yayın bilgileri
Başlık ResmiGalatasaray-Çorum FK maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte canlı yayın bilgileri

GALATASARAY-ÇORUM FK MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray-Arca Çorum FK maçı canlı yayını beIN Sports 1 kanalından şifreli olarak ekranlara gelecek.

İLGİLİ HABERLER
Amedspor maçı ne zaman, Amedspor-Erzurumspor maçı saat kaçta? Süper Lig 2026-2027 sezonu başlıyor
HABERLER
Amedspor maçı ne zaman, Amedspor-Erzurumspor maçı saat kaçta? Süper Lig 2026-2027 sezonu başlıyor
Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçının biletleri satışta: En ucuzu 4 bin TL
SPOR
Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçının biletleri satışta: En ucuzu 4 bin TL
Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
LGS nakil sonuçlarında son durum! LGS 2.nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS 2.nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?
Kaydet
TFF'den Fenerbahçe'ye kötü haber geldi: Maalesef başvurumuz reddedildi
TFF'den F.Bahçe'ye kötü haber: Maalesef reddedildi
Kaydet
Bakan Kacır açıkladı! Yerli ay aracı 2027'de uzayda
Bakan Kacır açıkladı! Yerli ay aracı 2027'de uzayda
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.