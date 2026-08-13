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Bakan Kacır açıkladı! Yerli ay aracı 2027'de uzayda

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Bakan Kacır açıkladı! Yerli ay aracı 2027'de uzayda
Fotoğraf Başlığı Bakan Kacır açıkladı! Yerli ay aracı 2027de uzayda

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ay Projesi kapsamında Türkiye'nin kendi ay aracını 2027'nin ilk aylarında uzaya göndereceğini söyledi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ay Projesi çerçevesinde takvimin netleştiğini söyleyerek, "Kendi hibrit itki roket sistemine sahip Ay aracımızı 2027'nin ilk aylarında uzaya göndereceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır, Afyonkarahisar'daki Emre Gölü'nde yapılan 28. TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nde gazetecilere açıklamalar yaptı.

Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi iddiasında uzayın çok önemli bir yer tuttuğunu söyleyen Kacır, uzay ve uzay teknolojilerinin savunma sanayisi gibi stratejik alanlar için de en önemli altyapıları oluşturduğunu belirtti.

Bakan Kacır açıkladı! Yerli ay aracı 2027'de uzayda
Başlık ResmiBakan Kacır açıkladı! Yerli ay aracı 2027'de uzayda

UYDU TEKNOLOJİLERİNDE ÖNEMLİ YATIRIMLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde çok önemli çalışmaları yaptıklarının altını çizen Kacır, uydu teknolojileri alanında BİLSAT, RASAT, GÖKTÜRK-2, Türksat 6A ve İMECE ile çok önemli bir kabiliyet oluşturduklarını kaydetti.

Kacır, Milli Uzay Programı çerçevesinde derin uzay projelerine devam ettiklerini söyleyerek şunları belirti:

"Mühendislerimiz, araştırmacılarımız, bilim insanlarımız Türkiye'nin kendi ay aracını geliştiriyorlar. Kendi hibrit itki roket sistemine sahip Ay aracımızı 2027'nin ilk aylarında uzaya göndereceğiz. Şu anda fırlatma takvimi de netleşmiş oldu. Tüm testler başarıyla gerçekleşti. İnşallah böyle bir iddiayı da Türkiye olarak, dünyada çok az sayıda ülkenin başarabileceği bir teknolojik kabiliyeti ülkemize kazandırarak hayata geçirmiş olacağız."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır

Uzaya bağımsız erişimin Türkiye için çok önemli bir hedef olduğunu kaydeden Kacır, Türkiye'nin roket ve füze teknolojilerinde stratejik kabiliyetlere sahip olduğunu söyledi.

ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE ve Delta V'nin de bu hususta çok önemli çalışmaları olduğuna işaret eden Kacır, sözlerine şöyle devam etti:

Bakan Kacır açıkladı! Yerli ay aracı 2027'de uzayda
Başlık ResmiBakan Kacır açıkladı! Yerli ay aracı 2027'de uzayda

"Bu çalışmaların artık kendi uydularımızı kendi imkanlarımızla uzaya göndereceğimiz roketleri üretme noktasına gelmesine adım adım yaklaşıyoruz. Uzaya bağımsız erişim için uzay limanı altyapısına sahip olmayı da önceliklendiriyoruz. Uzay limanları uzaya erişimin en maliyet etkin olduğu noktalarda kuruluyor. Ekvator bölgeleri dünyanın dönüş hızından da yararlanıldığı için daha maliyet etkin yollarla uzaya erişim fırsatı sunan bölgeler. Türkiye olarak çok stratejik bir adım atıyoruz ve Somali'de kendi uzay limanımızı inşa ediyoruz. İnşallah o proje de hızla tamamlanacak ve Türkiye kendi roketleriyle kendi geliştirdiği uyduları ve uzay araçlarını kendi uzay limanından uzaya gönderme kabiliyetine erişecek."

ODTÜ'DE UZAY TEKNOPARKI KURULACAK

Kacır, tüm bunların bir ekosistemle mümkün olduğuna dikkat çekerek, ODTÜ'de kuracakları uzay teknoparkının, bu alanda bütün kurumların ve şirketlerin buluştuğu, AR-GE faaliyetlerinin bir arada yapıldığı bir altyapı olacağını söyledi.

Bakan Kacır açıkladı! Yerli ay aracı 2027'de uzayda
Başlık ResmiBakan Kacır açıkladı! Yerli ay aracı 2027'de uzayda

Türkiye'nin gerçekleştirdiği insanlı uzay bilim görevlerinden söz eden Kacır, "Bunun devamı da gelecek. Türkiye inşallah önümüzdeki dönemde yeni kurulacak uluslararası uzay istasyonlarında teknoloji bileşenlerini geliştiren, üreten bir ülke olarak bu sürece katılmaya hazırlanıyor. Bu yönde pek çok uluslararası işbirliğine imza atmaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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