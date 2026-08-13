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Ekonomi

Merkez Bankası açıkladı! 4.2 milyar dolar açık verdik

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Merkez Bankası açıkladı! 4.2 milyar dolar açık verdik

Türkiye'nin cari işlemler hesabı haziran ayında 4 milyar 194 milyon dolarlık açık verdi. Aynı dönemde altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 1 milyar 462 milyon dolar fazla kaydedildi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haziran ayı cari işlemler dengesi verisini açıkladı. Buna göre, haziran ayında cari işlemler hesabı 4 milyar 194 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 1 milyar 462 milyon dolar fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 8 milyar 533 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Yıllıklandırılmış verilere göre, haziran ayında cari açık yaklaşık 38,9 milyar dolar olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 76,5 milyar dolar açık verdi. Aynı dönemde hizmetler dengesi 63,7 milyar dolar fazla, birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 24,2 milyar dolar ve 2 milyar dolar açık kaydetti.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler haziranda 6 milyar 851 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kalemlerinden kaynaklanan net gelirler​​​​​​​ sırasıyla 2 milyar 597 milyon dolar ve 4 milyar 857 milyon dolar oldu.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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