Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında lise yerleştirme sürecinde ikinci nakil dönemi devam ediyor. Başvuru sürecinin geride kalmasıyla birlikte gözler sonuç takvimine çevrildi. Herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları devreye girecek. Peki LGS 2.nakil sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

LGS 2. nakil tercih sonuçları için öğrencilerin ve velilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor.İkinci nakil başvuruları 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında alındı. Değerlendirmeler ardından yerleştirme sonuçları açıklanacak. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte öğrenciler hangi liseye yerleştirildiğini MEB'in resmi sonuç ekranı üzerinden kontrol edebilecek.

LGS nakil sonuçlarında son durum! LGS 2.nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS 2.NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından yerleştirme sonuçları 14 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler, yerleştirildikleri okulları MEB’in resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecek.

HİÇBİR YERE YERLEŞMEYEN ÖĞRENCİLERİN DURUMU

Hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin boş kalan kontenjanlara başvuruları 17-26 Ağustos arasında il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca alınacak ve 28 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.

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