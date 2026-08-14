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Yaşam

Yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı

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Yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmen yakalandı.

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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından deniz yüzeyinde bir kişi olduğu tespit edildi.

Yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalıştığı belirlenen düzensiz göçmen ekiplerce karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | Bodrum
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