Samsunspor'a Çadlı orta saha: Anlaşma 5 yıllık

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 18 yaşındaki Çadlı orta saha oyuncusu Mbatoloum Daniel ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Samsunspor Futbol Akademisi, bir süredir deneme antrenmanlarına katılan Mbatoloum Daniel ile 2031 yılına kadar geçerli 5 yıllık sözleşme yaptı.

18 yaşındaki Çadlı orta saha oyuncusu için Samsunspor Nuri Asan Tesisleri’nde gerçekleştirilen imza törenine, Futbol Direktörü Fuat Çapa ve İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan da katıldı.

Fuat Çapa - Mbatoloum Daniel - Soner Soykan

Kulüpten yapılan açıklamada, "Mbatoloum Daniel’e kırmızı-beyazlı formamız altında başarılar diliyor, Samsunspor ailesine 'hoş geldin' diyoruz" ifadeleri kullanıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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