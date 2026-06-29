Beşiktaş, yeni sezon öncesinde forma sponsorluk anlaşmasında önemli bir adım attı. Siyah-beyazlı kulüp, dünyaca ünlü spor giyim markası Nike ile uzun soluklu bir iş birliğine imza attığını duyurdu. Anlaşma kapsamında 2026-2027 sezonundan itibaren futbol takımlarının resmi forma tedarikini Nike üstlenecek. İş birliğiyle birlikte gözler yeni sezon formalarının tanıtım programına çevrildi. Beşiktaş forma lansmanı ne zaman, nerede yapılacak soruları ise gündeme getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Nike, 2026-2027 sezonundan itibaren Beşiktaş'ın erkek futbol takımı, kadın futbol takımı ve akademi ekiplerinin resmi forma sponsoru olacak. İş birliği yalnızca maç formalarını değil, ortak markalı geniş ürün koleksiyonunu da kapsayacak. Peki, Beşiktaş forma lansmanı ne zaman, nerede yapılacak?

Beşiktaş forma lansmanı ne zaman, nerede yapılacak?

BEŞİKTAŞ FORMA LANSMANI NE ZAMAN?

Beşiktaş, 2026-2027 sezonu öncesinde Nike ile sponsorluk anlaşmasına imza attı. Yeni sezon Beşiktaş forma lansmanı 29 Haziran Pazartesi bugün yapılacak. Kulüp, 2026-2027 sezonunda kullanılacak formaları düzenlenecek lansman organizasyonuyla taraftarların beğenisine sunacak.

Beşiktaş forma lansmanı ne zaman, nerede yapılacak?

BEŞİKTAŞ FORMA LANSMANI NEREDE YAPILACAK?

Beşiktaş'ın 2026-2027 sezonu forma tanıtımı bugün Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Siyah-beyazlı kulüp, yeni sezon formalarını bugün düzenlenecek organizasyonla tanıtacak.

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