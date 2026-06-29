Yozgat’ta Çekerek Süreyya Bey Barajı’ndaki yüzde 100 doluluk sonrasında, Kurtağılı köyünü yılanlar bastı. Köyde her gün camiden anons verilirken, Muhtar Mustafa Kılıç “Mağduruz, 85 dönüm için müracaatta bulunduk. Aşağı tarafımızı da baraj sıkıştırdı” diyerek çözüm çağrısı yaptı.

Yozgat'ın Çekerek ilçesi Kurtağılı köyünde kış boyunca süren bol yağış sonrasında barajlarda doluluk yüzde 100 seviyesinin üzerine çıkmış, vatandaşları sevindirmişti. Kurtağılı köyündeki sevinç kısa sürdü. Barajdan taşan su köy merkezine dayandı, suların yükselmesiyle köyü de yılanlar bastı.

Yüzde 100 doluluk sevinci kâbusa döndü! Barajlar taştı, köyü yılanlar bastı! Her gün anons yapılıyor, herkes diken üstünde

HER GÜN ANONS YAPILIYOR

Köyün camisinden her gün yılanlara karşı ve suya düşülmemesi için dikkatli olunması hususunda anonslar yapılırken, Çekerek Kurtağılı Köyü Muhtarı Mustafa Kılıç yetkililerden yardım istedi.

Yüzde 100 doluluk sevinci kâbusa döndü! Barajlar taştı, köyü yılanlar bastı! Her gün anons yapılıyor, herkes diken üstünde

“3-5 TANE EVİMİZ İSTİMLAK OLDU”

Kılıç şunları söyledi:

Su köyümüzün ortasına kadar gelmişti. Köyümüzü yılanlar bastı. Artık yılan vakaları görünmeye başladı. Anons veriyorum yılanlara dikkat edelim, çocuklarımıza dikkat edelim suya düşmesinler. Bu konuyla ilgili burada 3-5 tane evimiz istimlak oldu. Fakat suyun çıktı çıkacak diye beklenen evler de var, onlar da endişeli. Su, caminin önüne 5 metre mesafede kaldı.

Yüzde 100 doluluk sevinci kâbusa döndü! Barajlar taştı, köyü yılanlar bastı! Her gün anons yapılıyor, herkes diken üstünde

“ÜST TARAFIMIZI SIKIŞTIRDI”

Muhtar Kılıç, "Çekerek Süreyya Bey Barajı yüzde 100'ün üzerine çıktığı için köyümüzün ortasındaki caminin oraya kadar geldi. Artık Çekerek ve Kadışehri yolu da üst tarafımızı sıkıştırdı. Aşağı tarafımızı da baraj sıkıştırdı. Bu konuyla ilgili mağduriyetimiz oldu. Bir an önce yeni yerleşke alanına çıkmamız lazım. 85 dönüm için müracaatta bulunduk. Köylü de her gün gelip gidip nasıl yapacağımızı soruyor. Bu konuyla ilgili mağduriyetimizin giderilmesini, çalışmaların hızlanmasının gereğini arz ediyorum. Direklerimiz de suyun altında kalmaya başladı" diye konuştu.

Yüzde 100 doluluk sevinci kâbusa döndü! Barajlar taştı, köyü yılanlar bastı! Her gün anons yapılıyor, herkes diken üstünde

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