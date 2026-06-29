Yüzde 100 doluluk sevinci kâbusa döndü! Barajlar taştı, köyü yılanlar bastı! Her gün anons yapılıyor, herkes diken üstünde
Yozgat’ta Çekerek Süreyya Bey Barajı’ndaki yüzde 100 doluluk sonrasında, Kurtağılı köyünü yılanlar bastı. Köyde her gün camiden anons verilirken, Muhtar Mustafa Kılıç “Mağduruz, 85 dönüm için müracaatta bulunduk. Aşağı tarafımızı da baraj sıkıştırdı” diyerek çözüm çağrısı yaptı.
- Kurtağılı köyünde kış boyunca süren bol yağışlar sonucunda barajlardaki doluluk oranı %100'ün üzerine çıkmıştır.
- Barajdan taşan sular köy merkezine ulaşmış ve köyü yılanlar basmıştır.
- Köyün camisinden yılanlara karşı dikkatli olunması ve suya düşülmemesi yönünde anonslar yapılmaktadır.
- Muhtar Mustafa Kılıç, 3-5 evin istimlak olduğunu belirtmiş ve suyun camiye 5 metre mesafede kaldığını ifade etmiştir.
- Muhtar, barajın köyü sıkıştırdığını ve yeni yerleşke alanı için 85 dönüm yer müracaatında bulunduklarını söylemiştir.
- Direklerin de suyun altında kalmaya başladığı bilgisi verilmiştir.
Yozgat'ın Çekerek ilçesi Kurtağılı köyünde kış boyunca süren bol yağış sonrasında barajlarda doluluk yüzde 100 seviyesinin üzerine çıkmış, vatandaşları sevindirmişti. Kurtağılı köyündeki sevinç kısa sürdü. Barajdan taşan su köy merkezine dayandı, suların yükselmesiyle köyü de yılanlar bastı.
HER GÜN ANONS YAPILIYOR
Köyün camisinden her gün yılanlara karşı ve suya düşülmemesi için dikkatli olunması hususunda anonslar yapılırken, Çekerek Kurtağılı Köyü Muhtarı Mustafa Kılıç yetkililerden yardım istedi.
“3-5 TANE EVİMİZ İSTİMLAK OLDU”
Kılıç şunları söyledi:
Su köyümüzün ortasına kadar gelmişti. Köyümüzü yılanlar bastı. Artık yılan vakaları görünmeye başladı. Anons veriyorum yılanlara dikkat edelim, çocuklarımıza dikkat edelim suya düşmesinler. Bu konuyla ilgili burada 3-5 tane evimiz istimlak oldu. Fakat suyun çıktı çıkacak diye beklenen evler de var, onlar da endişeli. Su, caminin önüne 5 metre mesafede kaldı.
“ÜST TARAFIMIZI SIKIŞTIRDI”
Muhtar Kılıç, "Çekerek Süreyya Bey Barajı yüzde 100'ün üzerine çıktığı için köyümüzün ortasındaki caminin oraya kadar geldi. Artık Çekerek ve Kadışehri yolu da üst tarafımızı sıkıştırdı. Aşağı tarafımızı da baraj sıkıştırdı. Bu konuyla ilgili mağduriyetimiz oldu. Bir an önce yeni yerleşke alanına çıkmamız lazım. 85 dönüm için müracaatta bulunduk. Köylü de her gün gelip gidip nasıl yapacağımızı soruyor. Bu konuyla ilgili mağduriyetimizin giderilmesini, çalışmaların hızlanmasının gereğini arz ediyorum. Direklerimiz de suyun altında kalmaya başladı" diye konuştu.