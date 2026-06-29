Piyasalarda bu hafta cuma açılanacak haziran enflasyonu en önemli veri olarak öne çıkıyor. Gıda ve enerji fiyatlarındaki düşüşe paralel olarak bu ay TÜFE’nin %1 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Söz konusu verinin düşük gelmesi halinde TCMB’nin faiz indirimi için elinin güçleneceği ifade ediliyor. Ayrıca yüzde 1’lik enflasyon tahmini gerçekleşirse, milyonlarca emeklinin maaş zammı oranında da net rakam kendini göstermeye başladı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda yeni hafta başlarken, dikkatler 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine çevrildi. TÜİK tarafından açıklanacak kritik veri hem milyonlarca emeklinin yarı yıl maaş zam oranının netleşmesi hem de TCMB’nin faiz politikası için oldukça kritik önem taşıyor.

Enflasyon mayısta aylık bazda %1,71 yükseliş kaydetmiş, yıllık TÜFE ise %32,61 seviyesinde gerçekleşmişti.

HAZİRAN’DE TÜFE KAÇ GELECEK?

Haziran ayı TÜFE beklentileri ise daha ılımlı seviyelere işaret ediyor.

-Web TÜFE verilerine göre bu ay enflasyonun %0,92 olarak gerçekleşebileceği ölçülüyor.

-Matriks Haber tarafından gerçekleştirilen ankete göre TÜFE'nin haziranda %0,98 artması bekleniyor. -Akbank Ekonomik Araştırmalar Birimi %0,90’lık öngörüsünü paylaşıyor.

-Tacirler Yatırım ise %1 aylık enflasyon beklentisini dile getiriyor.

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GIDA VE ENERJİ FAKTÖRÜ

Enflasyonda daha düşük beklentiler, özellikle gıda ve akaryakıt fiyatlarındaki gelişmelerden kaynaklanıyor. Gıdada mayıs ayına göre mevsimsel etkilerle önemli fiyat düşüşleri yaşanıyor. Bu kalemde %-0,50 civarında gerileme öngörülüyor.

Orta Doğu’da risklerin azalması ve petrol fiyatlarındaki düşüş ise akaryakıt fiyatlarını aşağı çekti. Haziranda enflasyonun alt kalemlerinden ‘ulaştırma’da %0,64 gibi çok sınırlı bir artış bekleniyor.

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EMEKLİ MAAŞ ZAMMI

Bu arada yılın ilk 5 ayında emekliler %16,60 olarak gerçekleşen kümülatif enflasyon kadar zamma hak kazanmıştı. Haziran ayında TÜFE’nin %1 olarak gerçekleşmesi halinde ise emeklilerin yarı yıl zam oranı %17,75 olarak gerçekleşecek.

TCMB FAİZ KARARI

Öte yandan haziranda enflasyonun %1 veya daha altında kalması halinde TCMB’nin de faiz indirimi için elinin güçlenebileceği ifade ediliyor. Piyasa fonlaması %40’tan devam ederken, politika faizi %37’de bulunuyor. TCMB’nin faiz kararı ise 23 Temmuz’da gelecek.

Olumlu senaryoda ilk olarak piyasa fonlamasının temmuz ayında %40’tan %37’ye doğru çekilebileceği beklentisi öne çıkıyor.

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