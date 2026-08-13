MasterChef Türkiye'nin eleme adayları kimler oldu? İşte MasterChef son bölümde eleme potasına kalan isimler

MasterChef Türkiye'nin yayınlanan bölümünde önce dokunulmazlık ardından potadan çıkma mücadelesi verildi. Zorlu gecenin sonunda yarışmacılardan ikisi eleme potasına kaldı. Peki, MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye’de 12 Ağustos Çarşamba akşamı 3. ve 4. eleme adayları belli oldu. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanmış, mavi takım yarışmacılarından Batuhan ve Demirhan eleme potasına kalan isimler olmuştu. Gecenin ikinci dokunulmazlık oyunu sonunda 2 isim daha eleme potasına kaldı. Peki, MasterChef Türkiye’de dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayları kimler oldu?

Şefler MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci takım dokunulmazlığı oyununda kırmızı ve mavi takımdan tulumba tatlısı hazırlamalarını istedi. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununun galibi kırmızı takım oldu.

MasterChef Türkiyenin eleme adayları kimler oldu? İşte MasterChef son bölümde eleme potasına kalan isimler



BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bireysel dokunulmazlık oyununda ise şefler yarışmacılardan semizotu ile lezzetli tabaklar hazırlamalarını istedi.

MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı kazanarak eleme potasına kalmayacağı kesinleşen yarışmacı Kübra oldu.Dokunulmazlığı kaybeden mavi takımda eleme oylaması gerçekleşti. MasterChef Türkiye’de gecenin sonunda 3. eleme adayı Nilay, 4. eleme adayı ise Burçin oldu.





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