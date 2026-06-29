Kolombiya'da sosyal medya fenomeni Natalia Villalba'nın bavulun içinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Cinayetin baş şüphelisi, eski İngiliz doktor Matthew Foster-Smith, Hollanda'ya kaçmaya çalışırken Ekvador'da yakalandı.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da 36 yaşındaki model ve içerik üreticisi Natalia Villalba'nın kaldığı dairede öldürülmesiyle ilgili soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Bavulun içinde, bavulun içinde saklanmış halde bulunan Villalba'nın ölümüne ilişkin aranan baş şüpheli, eski İngiliz doktor Matthew Foster-Smith, Ekvador'da sahte pasaportla kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.

TEMİZLİK GÖREVLİLERİ BULMUŞTU

Villalba'nın 3 Haziran'dan itibaren kiralık dairede kaldığı ve rezervasyonunu 21 Haziran'a kadar uzattığı öğrenildi. Ancak çıkış günü kendisine ulaşılamayınca temizlik görevlileri daireye girdi. Genç kadının cansız bedeni, duşun içinde bırakılan bir bavulda bulundu. İlk incelemelerde cesette şiddet izlerine rastlandı.

Cesedi bavulda bulunmuştu! Genç fenomenin ölümünde flaş gelişme

Soruşturma kapsamında güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, İngiliz vatandaşı Matthew Foster-Smith'in 17 Haziran'da daireye giriş yaptığını ve ertesi gün binadan ayrıldığını belirledi.

AĞIR BİR CİSİMLE DARBETMİŞ

Savcılık, Foster-Smith'in Villalba'yı dairede bulunan ağır bir cisimle darbederek öldürdüğünü, ardından delilleri gizlemek amacıyla cesedi bavula koyup duşta bıraktığını değerlendiriyor.

HAVALİMANINDA KISKIVRAK YAKALANDI

Cinayetin ardından ülkeden kaçan zanlı, Ekvador'un Quito Uluslararası Havalimanı'nda Hollanda'ya gitmeye hazırlanırken yakalandı. Üzerinde ‘Foster Martinson’ adına düzenlenmiş sahte pasaport bulunduğu bildirildi.

“CİNAYET SIRASINDA MAÇ İZLİYORDUM” SAVUNMASI YALAN ÇIKTI

Yakalanmadan kısa süre önce İngiliz basınına konuşan Foster-Smith, cinayet sırasında bir mekanda İngiltere-Hırvatistan maçını izlediğini öne sürerek suçlamaları reddetti. Ancak adli tıp raporları, cinayetin maçtan bir gün sonra işlendiğini ortaya koyunca bu savunmanın gerçeği yansıtmadığı değerlendirildi.

Hakkında nitelikli kadın cinayeti suçlamasıyla dava açılması beklenen Foster-Smith'in Kolombiya yasalarına göre 40 ila 50 yıl hapis cezasıyla yargılanabileceği belirtildi. Öte yandan zanlının İngiltere'de eski kız arkadaşını takip etmek suçundan daha önce hapis cezası aldığı, ayrıca başka bir taciz soruşturması kapsamında da arandığı öğrenildi. Soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.

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