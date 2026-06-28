Tayland’ın ünlü turizm merkezlerinden Pattaya’da kaybolan 17 yaşındaki bir genç kızın cesedi demiryolu kenarında bir bavulun içinde bulundu. Güvenlik kameralarından tespit edilen Avustralyalı cinayet şüphelisi, kaçmak üzereyken havalimanında yakalandı.

Tayland'ın ünlü turizm merkezi Pattaya'da korkunç cinayet olayı, uluslararası basında da geniş yankı uyandırdı. Bir süredir kayıp olarak aranan 17 yaşındaki Tunchanok Donhom'un cansız bedeni, demiryolu yakınında bir bavulda bulundu.

Taylandda kan donduran cinayet! Genç kızın cesedi bavuldan çıktı

HAVALİMANINDA KISKIVRAK YAKALANDI

Pattaya Emniyet Müdürlüğü ve Tayland Göçmenlik Bürosu’nun yürüttüğü ortak operasyon neticesinde, cinayetin baş şüphelisi olan 46 yaşındaki Avustralya vatandaşı Simon Peter Carman, Bangkok'taki Suvarnabhumi Uluslararası Havalimanı'nda ülkesine kaçmaya çalışırken cuma günü saat 21.30 sıralarında kıskıvrak yakalandı.

BAVULU MOTOSİKLETİNE BAĞLAYIP OTELDEN AYRILDI

Polisin incelediği güvenlik kamerası kayıtları, vahşetin detaylarını gün yüzüne çıkardı. Görüntülerde, genç kızın son olarak şüpheli Carman ile birlikte bir otele girdiği görüldü. Bir süre sonra Avustralyalı zanlının otelden büyük bir bavulla tek başına ayrıldığı, bavulu motosikletine bağlayarak uzaklaştığı ve kısa süre sonra otele geri döndüğü tespit edildi. Ertesi gün genç kız için kayıp ihbarı yapılırken, zanlının da kaldığı yeri terk ettiği belirlendi.

Gözaltına alınan Simon Peter Carman hakkında cinayet, cesedi gizleme, taşıma veya yok etme ve 15-18 yaş arasındaki bir çocuğu cinsel amaçla kaçırma suçlamalarıyla yasal işlem başlatıldı.

Taylandda kan donduran cinayet! Genç kızın cesedi bavuldan çıktı

“KONTROLÜM DIŞINDA GELİŞTİ” İDDİASI

İlk ifadesinde suçlamaları reddeden ve genç kızın kendisi uyurken otelden ayrıldığını öne süren zanlı, daha sonra ifadesini değiştirerek meşru müdafaa iddiasına sığındı. Tunchanok'un kendisini bıçakla tehdit ettiğini ve aralarında para nedeniyle tartışma çıktığını iddia eden Carman, olayların kontrolü dışında geliştiğini savunarak genç kızın ailesinden özür diledi.

Taylandda kan donduran cinayet! Genç kızın cesedi bavuldan çıktı

Polis, zanlının para tartışması ve meşru müdafaa iddialarını doğrulamadı. Pattaya Şehir Polis Merkezi yetkilileri, elde edilen delillerin cinayet şüphesini kesin olarak güçlendirdiğini açıkladı. Zanlının boynundaki tırnak izlerini örümcek ısırması olarak açıklamaya çalışmasına rağmen, adli birimler bu izlerin boğuşma sırasında meydana geldiğini netleştirdi.

Olaya ilişkin başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

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