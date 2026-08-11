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Ekonomi

Jeep Compass ve Avenger'da ağustos kampanyası! 200 bin TL'ye varan takas desteği

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Jeep Compass ve Avenger'da ağustos kampanyası! 200 bin TL'ye varan takas desteği
Fotoğraf Başlığı Jeep Compass ve Avengerda ağustos kampanyası! 200 bin TLye varan takas desteği

Jeep, ağustos ayında Avenger ve yeni Compass modelleri için kampanya başlattı. Mevcut araçlarını takasa veren müşteriler, Avenger Elektrik'te 200 bin liraya, Avenger e-Hybrid'de ise 132 bin liraya varan takas desteğinden yararlanabilecek. İşte araçların kampanya fiyatı...

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Jeep, ağustos ayında yeni otomobil sahibi olmak isteyenlere yönelik Avenger ve yeni Compass modellerinde geçerli kampanya başlattı. Kampanya kapsamında mevcut araçlarını Jeep yetkili satıcılarına getirenler, Avenger ve yeni Compass modellerinde geçerli takas desteğinden yararlanabiliyor.

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200 BİN LİRAYA VARAN TAKAS DESTEĞİ

Müşteriler, ay boyunca Summit donanımlı Avenger Elektrik alımlarında, anahtar teslim bedelleri üzerinden 200 bin liraya, Summit donanımlı Avenger e-Hybrid modellerinde ise 132 bin liraya varan takas desteğinden faydalanabiliyor.

Jeep Compass ve Avengerda ağustos kampanyası! 200 bin TLye varan takas desteği
Başlık ResmiJeep Compass ve Avengerda ağustos kampanyası! 200 bin TLye varan takas desteği

KAMPANYALI ARAÇ FİYATLARI

Yeni Jeep Compass'ın Limited donanımlı versiyonu 2 milyon 794 bin liradan, Summit donanımlı versiyonu ise 3 milyon 61 bin liradan başlayan kampanyalı fiyatlarla müşterilere sunuluyor.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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