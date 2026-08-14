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Vlahovic imza töreni ne zaman, giriş ücretli mi? Beşiktaş duyurdu!

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Vlahovic imza töreni ne zaman, giriş ücretli mi? Beşiktaş duyurdu!
Fotoğraf Başlığı Vlahovic imza töreni ne zaman, giriş ücretli mi?

Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic için düzenlenecek imza töreninin tarihi ve saati belli oldu. Siyah-beyazlı kulüp, Juventus'tan kadroya dahil edilen Sırp golcünün taraftarlarla buluşacağı organizasyon Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşecek. Beşiktaşlılar ise ''Vlahovic imza töreni ne zaman, giriş ücretli mi?'' sorusunun cevabını araştırıyor.

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Beşiktaş, Dusan Vlahovic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlı kulüp, transferin ardından oyuncunun mali şartlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Yapılan açıklamaya göre Vlahovic'e her sezon için 7,5 milyon euro garanti ücret ödenecek. Sözleşme 2026-2027 sezonundan başlayacak ve 2028-2029 sezonunun sonuna kadar devam edecek. Peki, Vlahovic imza töreni ne zaman, giriş ücretli mi?

Vlahovic imza töreni ne zaman, giriş ücretli mi? Beşiktaş duyurdu!
Başlık ResmiVlahovic imza töreni ne zaman, giriş ücretli mi? Beşiktaş duyurdu!

VLAHOVİC İMZA TÖRENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dusan Vlahovic'in Beşiktaş'taki imza töreni 14 Ağustos 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek. Siyah-beyazlı kulübün yeni golcüsü, Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenecek organizasyon 19.03'te başlayacak. Taraftarların stadyuma girişleri ise saat 17.00'de başlayacak.

Vlahovic imza töreni ne zaman, giriş ücretli mi? Beşiktaş duyurdu!
Başlık ResmiVlahovic imza töreni ne zaman, giriş ücretli mi? Beşiktaş duyurdu!

VLAHOVİC İMZA TÖRENİNE GİRİŞ ÜCRETLİ Mİ?

Beşiktaş'ın açıklamasına göre Vlahovic'in imza törenine katılım ücretsiz olacak. Taraftarların stadyuma giriş yapabilmesi için Passo kartı zorunluluğu da bulunmayacak.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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