Beşiktaş, Dusan Vlahovic'in maliyetini açıkladı

Beşiktaş, Sırp forvet oyuncusu Dusan Vlahovic ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi. Siyah beyazlılar, yıldız golcüye yıllık 7.5 milyon avro garanti ücret ödeneceğini açıkladı.

Siyah beyazlılar, son olarak Juventus'ta forma giyen 26 yaşındaki hücumcu Dusan Vlahovic'i kadrosuna kattığını duyurdu.

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MAAŞI BELLİ OLDU

KAP'a yapılan bildirimde, "Profesyonel Futbolcu Dusan Vlahovic'in transferi konusunda, oyuncu ile 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2028-2029 sezonu sonuna kadar üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya her bir futbol sezonu için 7.500.000 Avro garanti ücret ödenecektir." denildi.

Dusan Vlahovic - Serdal Adalı

PARTİZAN'DA YETİŞTİ

Ülkesinin Partizan takımından yetişen Dusan Vlahovic, 2018'de İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Fiorentina'ya transfer oldu. Burada 4 yılda gösterdiği performansla beğeni toplayan 26 yaşındaki santrfor, 2022'de yaklaşık 85 milyon avro bonservis ücretiyle Juventus'a transfer oldu.

Serbest oyuncu statüsündeki Vlahovic, geçen sezon Juventus formasıyla 23 resmi müsabakada forma giyip 10 kez fileleri havalandırdı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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