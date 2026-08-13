Türkiye'nin Orta Koridor, Kalkınma Yolu ve modern Hicaz Demir Yolu projeleriyle Avrupa'ya uzanması hedeflenirken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bulgaristan'ın bu süreçte en önemli partnerlerden biri olduğunu söyledi. Uraloğlu, Bulgaristan'dan Romanya'ya uzanacak 100 kilometrenin üzerindeki otoyol projesinin de hayata geçirilmesinin planlandığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki temaslarında iki ülke arasındaki ulaştırma ve altyapı işbirliğinin geliştirilmesine yönelik başlıkları değerlendirdi.

Bir günlük resmi ziyaret kapsamında Bulgaristan Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Georgi Peev ile görüşen Uraloğlu, daha sonra Başbakan Rumen Radev tarafından kabul edildi.

Görüşmelerin ardından temaslarını değerlendiren Uraloğlu, son dönemde ülkelerin bağlantısallık konusuna ilgisinin arttığına dikkat çekti. Türkiye'nin Orta Koridor, Irak'tan gelen Kalkınma Yolu Koridoru ve Suudi Arabistan'dan başlayarak Ürdün, Suriye ve Türkiye üzerinden ilerlemesi planlanan modern Hicaz Demir Yolu açısından Avrupa'ya ulaşımı önemsediğini belirtti.

Uraloğlu, söz konusu güzergahların nihai noktasının Türkiye olmadığını vurgulayarak, koridorların Avrupa'ya doğru ilerlemesi gerektiği konusunda Bulgaristan ile ortak görüşe sahip olduklarını ifade etti. Bulgaristan'ın bu süreçte Türkiye için önemli bir partner olduğunu söyledi.

Türkiye'den Avrupa'ya uzanan dev ulaşım hamlesi! Bakan Uraloğlu açıkladı

BULGARİSTAN-ROMANYA OTOYOLU GÜNDEMDE

Görüşmelerde, iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve söz konusu koridorların daha etkin hale getirilmesi konularının da ele alındığına işaret eden Uraloğlu, Bulgaristan'dan kuzeye doğru uzanarak Romanya'ya bağlanacak otoyol projesinin de gündeme geldiğini söyledi.

Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle Bulgaristan'dan kuzeye doğru çıkacak otoyol konusunda Türk müteahhitlerle nasıl bir işbirliği yapılabilir, bunu değerlendirdik. 100 kilometrenin üzerinde bir otoyoldan, sonrasında Romanya'ya bağlanacak bir otoyoldan bahsediyoruz. Bununla ilgili daha önce teknik heyetlerimiz bazı çalışmalar yapmıştı. Biz de bugün biraz bunların üzerinden geçtik. Bunları önümüzdeki dönem içerisinde hayata geçirmeyi planlıyoruz."

SINIR KAPILARINDAKİ KAPASİTE ARTIRILACAK

Türkiye ile Bulgaristan arasındaki görüşmelerde demir yolu ulaşımı da önemli başlıklardan biri oldu.

Sınır geçişlerinde kara ve demir yolu kapasitelerinin artırılması, altyapı çalışmaları ve demir yolu araçları konusunda iki ülke arasındaki işbirliği imkanları değerlendirildi.

ENERJİ İŞBİRLİĞİ DE MASADA

Uraloğlu, görüşmelerde enerji iletimi ve enerji depolanması alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi konusunun da gündeme geldiğini belirtti.

Bulgaristan Başbakanı Radev'in NATO Zirvesi öncesinde Türkiye'yi ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü hatırlatan Uraloğlu, enerji alanındaki işbirliğinin yalnızca Bulgaristan için değil, Doğu Avrupa ülkeleri açısından da önem taşıdığını ifade etti.

Türkiye'nin bu alanda her türlü işbirliğine açık olduğunu belirten Uraloğlu, enerji başlıklarının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı nezdinde, ulaştırma alanındaki çalışmaların ise ilgili kurumlarla koordineli şekilde takip edildiğini söyledi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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