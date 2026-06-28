Başsavcılık harekete geçti! Tamar Tanrıyar için yakalama kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Tamar Tanrıyar için yakalama kararı çıkardı. Tanrıyar'ın, soruşturma sürerken 23 Haziran'da Marmaris Deniz Hudut Kapısı'ndan yurt dışına çıktığı belirlendi.
- Tamar Tanrıyar hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma yürütülüyor.
- Soruşturmada, Tanrıyar'ın kamuoyuna açık şekilde suç unsuru içerdiği değerlendirilen videolar paylaştığı iddia ediliyor.
- Suçlamalar 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' olarak belirtildi.
- Tanrıyar hakkında daha önce gözaltı kararı verilmişti.
- Yapılan incelemelerde Tanrıyar'ın 23 Haziran'da Marmaris Deniz Hudut Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yaptığı tespit edildi.
- Bu gelişmeler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı.
- Soruşturmaya ilişkin adli süreç devam ediyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında soruşturma yürütülen Tamar Tanrıyar hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Başsavcılık tarafından resen başlatılan soruşturmada, Tanrıyar'ın sosyal medya platformlarında kamuoyuna açık şekilde suç unsuru içerdiği değerlendirilen videolar paylaştığı iddia edildi.
Soruşturmanın, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamaları kapsamında yürütüldüğü öğrenildi.
Tamar Tanrıyar'a Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltı!
23 HAZİRAN'DA YURT DIŞINA ÇIKMIŞ
Soruşturma kapsamında daha önce gözaltı kararı verilen Tanrıyar'ın, yapılan incelemelerde 23 Haziran'da Muğla'daki Marmaris Deniz Hudut Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yaptığı tespit edildi.
Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.
Soruşturmaya ilişkin adli sürecin sürdüğü bildirildi.