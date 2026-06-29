From dizisi 5. sezon tarihi, dizinin takipçileri tarafından araştırılmaya devam ediyor. Final sezonuna ilişkin gelişmelerin gündeme gelmesiyle birlikte izleyiciler, yapımın hangi dijital platformda yayınlandığını ve yeni sezonun ne zaman izleyiciyle buluşacağını merak ediyor.

John Griffin imzasını taşıyan From, hikayesi ve sürükleyici atmosferiyle yayınlandığı ilk günden bu yana geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Dördüncü sezonun ardından gözler, dizinin final sezonu olacak 5. sezona çevrilirken yayın platformu ve yeni sezon takvimi merak konusu oldu.

FROM DİZİSİ HANGİ PLATFORMDA?

From dizisi, Türkiye'de ise dizinin ilk dört sezonu TV+ ile ilk iki sezonu TOD platformu üzerinden izleyicilerle buluşuyor. 20 Şubat 2022'de ilk sezonuyla yayın hayatına başlayan yapım, bilim kurgu ve korku türünü bir araya getiren hikayesiyle dikkat çekti.

From dizisi hangi platformda, 5 sezon ne zaman? From 5. sezon tarihi

FROM 5. SEZON NE ZAMAN?

From dizisini nisan ayında beşinci ve final sezonu onaylandı. Ancak dizinin 5. sezonu için henüz kesin bir yayın tarihi açıklanmadı. Dördüncü sezonun finalinin yayınlanmasının ardından yeni sezon beklentileri oluştu. Final sezonunda uzun süredir devam eden gizemlerin önemli bölümünün cevaplanacağı ve dizinin hikayesinin planlanan şekilde tamamlanması bekleniyor.

From dizisi hangi platformda, 5 sezon ne zaman? From 5. sezon tarihi

FROM DİZİSİ KONUSU NE?

From, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan ve içine giren insanların çıkamadığı gizemli bir kasabada geçiyor. Kasabada mahsur kalan kişiler, geceleri ortaya çıkan ölümcül varlıklardan korunmaya çalışırken bir yandan da buradan kaçmanın yolunu arıyor. Zamanla kasabanın ve çevresindeki ormanın sakladığı sırlar gün yüzüne çıkmaya başlıyor.

Dizinin merkezinde, kasabanın lideri konumundaki Boyd Stevens ile kasabaya yeni gelen Matthews ailesi bulunuyor. Hayatta kalmaya çalışan karakterler, hem birbirleriyle hem de doğaüstü tehditlerle mücadele ederken gizemin merkezine doğru ilerliyor. Korku, gerilim ve bilim kurgu ögelerini bir araya getiren yapım, her sezon yeni sorular ve beklenmedik gelişmelerle izleyiciyi ekrana bağlıyor.

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