İsmail Hacıoğlu Yeraltı dizisine mi geliyor?
İsmail Hacıoğlu, NOW'ın ilgi gören dizisi Yeraltı ile anılıyor. Yeni sezon öncesinde gündeme gelen kulis iddiaları, başarılı oyuncunun dizinin kadrosuna katılıp katılmayacağı sorusunu gündeme taşırken, yapımdan gelecek resmi açıklama merakla bekleniyor.
Yeni sezon öncesinde oyuncu kadrosunda değişiklik yaşanacağı konuşulan Yeraltı dizisi, bu kez İsmail Hacıoğlu iddiasıyla gündemde. Kulislerde dolaşan transfer söylentileri dizinin hayranlarını heyecanlandırdı.
İSMAİL HACIOĞLU YERALTI DİZİSİNE Mİ GELİYOR?
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı kulis bilgilerine göre, NOW'ın ilgi gören yapımlarından Yeraltı dizisinin yeni sezonu için İsmail Hacıoğlu'nun adı gündeme geldi. İddiaya göre yapım ekibi, yeni sezon hazırlıkları kapsamında başarılı oyuncuyla görüşmeyi değerlendiriyor. Ancak taraflardan transferi doğrulayan resmi bir açıklama henüz yapılmadı.
Başrollerini Denizcan Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaştığı dizi, ilk sezonunda reyting performansı ve sosyal medyadaki etkisiyle dikkat çekmişti. Yeni sezonda kadroda değişiklikler yaşanabileceği konuşulurken, İsmail Hacıoğlu'nun projeye dahil olacağı yönündeki iddiaların nasıl sonuçlanacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Şu ana kadar ne yapım şirketi ne de oyuncu cephesinden resmi bir doğrulama yapılmadı.
İSMAİL HACIOĞLU KİMDİR?
İsmail Hacıoğlu, 30 Kasım 1985'te İstanbul'da doğdu. Oyunculuğa çocuk yaşlarda tiyatro ile başlayan Hacıoğlu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim aldıktan sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne girdi ancak ilk sınıftan ayrıldı. Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde sinema, televizyon ve dijital platform projelerinde rol alarak geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.
Bugüne kadar birçok dizi ve sinema filminde yer alan başarılı oyuncu, özellikle dramatik karakterlerdeki performansıyla öne çıktı. Son olarak TRT 1 ekranlarında yayımlanan Cennetin Çocukları dizisinde rol alan Hacıoğlu'nun, yeni sezonda hangi projeyle ekranlara döneceği merak edilirken, Yeraltı dizisiyle ilgili transfer iddiaları magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.
İSMAİL HACIOĞLU OYNADIĞI DİZİLER
Koçum Benim 2002
Bir İstanbul Masalı 2003-2005
Beyaz Gelincik 2005-2007
Sinekli Bakkal 2007
Gece Sesleri 2008-2009
Şüphe 2011
Firar 2011-2012
Osmanlı Tokadı 2013-2014
Zeyrek ile Çeyrek 2015
Kayıtdışı 2017
Mehmetçik Kut'ül Amare 2018-2019
Çocuk 2019-2020
Zümrüdüanka 2020
Mahkum 2021-2022
Taçsız Prenses 2023
Sen Ağlama İstanbul 2024-2025
Cennetin Çocukları 2025-2026