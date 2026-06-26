2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye ile ABD karşı karşıya geldi. Los Angeles'ta oynanan mücadelede iki takım da uzun süre üstünlük için mücadele ederken, karşılaşmada toplam beş gol atıldı. İşte Türkiye'nin gollerini atan futbolcular, maç sonucu ve karşılaşmanın öne çıkan anları...

"Türkiye-ABD maçı golleri kim attı, maç kaç kaç bitti" merak ediliyor. 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasındaki son sınavına çıkan A Milli Futbol Takımı, ABD karşısında kritik bir mücadele verdi. Mücadele sonunda ortaya çıkan skorun yanı sıra Arda Güler'in kırdığı tarihi rekor da gecenin en çok konuşulan gelişmeleri arasında yer aldı.

TÜRKİYE-ABD MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?

Los Angeles Stadı'nda oynanan mücadeleye golle başlayan taraf ev sahibi ABD oldu. Henüz 3. dakikada kullanılan kornerde Auston Trusty'nin yaptığı vuruş ağlarla buluştu ve ABD karşılaşmada 1-0 öne geçti.

Türkiye ise 10. dakikada golü buldu. Arda Güler ceza sahasında topu filelere göndererek skoru 1-1'e getirdi. İlk yarının 31. dakikasında Orkun Kökçü'nün attığı golle milliler 2-1 öne geçti. İkinci yarının 49. dakikasında Sebastian Berhalter skoru yeniden eşitlerken, uzatma dakikalarında sahneye çıkan Kaan Ayhan 90+8'de attığı golle Türkiye'ye galibiyeti getiren isim oldu. Böylece ay-yıldızlı ekibin gollerini Arda Güler, Orkun Kökçü ve Kaan Ayhan kaydederken, ABD adına Trusty ile Berhalter fileleri havalandırdı.

Türkiye-ABD maçı golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

TÜRKİYE-ABD MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki mücadeleyi Türkiye 3-2 kazandı. İlk yarıyı 2-1 üstün tamamlayan A Milli Takım, ikinci yarıda gelen beraberlik golüne rağmen uzatma anlarında bulduğu golle sahadan galibiyetle ayrıldı. Turnuvaya Avustralya ve Paraguay mağlubiyetleriyle başlayan milliler, grup etabının son maçını galibiyetle tamamlayarak Dünya Kupası serüvenini noktaladı.

Türkiye-ABD maçı golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Karşılaşmanın en dikkat çeken isimlerinden biri Arda Güler oldu. Milli futbolcu, attığı golle Dünya Kupası tarihinde gol atan en genç Türk futbolcu unvanını elde etti. 21 yaş 120 günlükken ağları havalandıran Güler, daha önce Emre Belözoğlu'na ait olan 21 yaş 275 günlük rekoru geride bıraktı. Ayrıca bu gol, Türkiye'nin 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda bulduğu ilk gol olarak da kayıtlara geçti.

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