Karaman’da bir apartmanda böcek ilacı sıkılması üzerine adrese ekipler sevk edildi. Binada kimyasal ölçüm yapan ekipler, apartman sakinlerini tedbir amaçlı tahliye etti.

Gece saat 23.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi 2265. Sokak üzerindeki bir sitede bulunan apartmanın 5. katında ikamet eden M.A. isimli şahıs, haşerelere karşı ikametinin bulunduğu katta böcek ilacı kullandı.

6 katlı apartmanda böcek ilacı alarmı! Bina sakinleri tahliye edildi

BİNA SAKİNLERİ TAHLİYE EDİLDİ

Apartmandan yayılan koku üzerine bina sakinleri durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, apartmanda ve ilaçlama yapıldığı belirtilen dairede kimyasal ölçüm yaptı. Yapılan incelemelerin ardından kokudan etkilenmemeleri amacıyla ilaç sıkılan katlardaki apartman sakinleri tedbir amaçlı binadan tahliye edildi.

6 katlı apartmanda böcek ilacı alarmı! Bina sakinleri tahliye edildi

"TAHTA KURUSUNDAN DOLAYI İLAÇ ATTIM"

Böcek ilacı sıktığı belirtilen M.A., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü sırada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Konut dairesinde yönetici yok. Ben tahta kurusundan dolayı 2 yılda 20 bin liralık sıfır eşya attım. Ben bu apartmanda yaşıyorum. Böcek ilacı aldım, kendi kapımın önüne sinek ilacı attım. Komşular beni şikayet etmişler" ifadelerini kullandı.

Apartman sakinleri ise M.A.'nın kendisine ait olmayan dairelerin içerisine ve gıda maddelerinin üzerine de ilaç sıktığını ileri sürdü. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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