Altın fiyatlarında son dakika! 26 Haziran 2026 gram altın fiyatı TSİ 06:00 itibarıyla 5.980 TL ve ons fiyatı 3.990 dolardan güne başladı. Dün tepki alımları gelse de FED’in eylülde faiz artışına gidebileceği beklentisi ile sarı metalde baskı devam ediyor. Ons, haftalık bazda %-3,90 değer kaybederken; fiyatlar 4 haftalık düşüş serisine doğru koşuyor. Altında son olarak Temmuz-Ağustos 2023 döneminde 4 haftalık düşüş serisi gerçekleşmişti.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda altın fiyatlarında 7 ayın en düşük seviyelerinden gelen tepki alımları takip ediliyor. Dünkü işlemlerde 3.960 dolara kadar gerileyen ons altın, günü %0,69 primle 4.026 dolardan tamamladı. Ons fiyatı bugün de TSİ 06:00 itibarıyla 3.990 dolara yakın seviyelerden fiyatlanıyor.

Onstaki hareketlilik, içeride de gram fiyatını son 3 ayın en düşük seviyelerine getirdi. Spot piyasada işlem gören 26 Haziran 2026 gram altın fiyatı 5.980 TL’den güne başlıyor. Gram fiyatında dün en düşük 5.923 TL seviyesi test edilmişti. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise fiziki gram altın satış fiyatı sabah saatlerinde 6.070 TL’den gerçekleşiyor.

4 haftalık düşüş serisi! Altında 3 yıldır böylesi görülmedi

4 HAFTALIK DÜŞÜŞ SERİSİ

Bu arada ons altında %-3,9’a yakın haftalık düşüş dikkat çekiyor. Önceki 3 haftada da irtifa kaybeden ons fiyatı, 4 haftalık düşüş serisine doğru ilerliyor. Onsta son olarak Temmuz-Ağustos 2023 döneminde 4 haftalık düşüş serisi gerçekleşmişti. Ancak fiyatlarda bu dönemde, toplamda %-3,72 gibi daha sınırlı bir gerileme yaşanmıştı. 1 Haziran haftası ile başlayan son düşüş serisinde ise toplam düşüş %11,75 gibi çok daha yüksek bir seviyede gerçekliyor.

EYLÜLDE FAİZ ARTIŞI MI?

Altın fiyatlarını etkileyen son gelişmelere bakıldığında; FED’in “enflasyon göstergesi” olarak yakından takip ettiği Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) endeksi mayısta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,4 arttı. Bu veri tahminlere paralel gerçekleşmesine rağmen, son 3 yılın en yüksek seviyelerine çıktı. CME FED Watch anketindeki sonuçlara göre eylül ayındaki toplantıda “FED’in faiz artışına gitmesi” olasılığı %50’ye yakın ihtimalle fiyatlanıyor. “Faizin sabit kalacağı” tahminleri ise %36’da kaldı.

ALTINDA BEKLENTİLER

Altın fiyatlarındaki son düşüşün dolar endeksindeki yükselişle tetiklendiğini belirten Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen, “ABD’de faiz oranlarının bu yılın ilerleyen aylarında yükseltilmesi gerekebileceği yönündeki spekülasyonlar yeniden canlandı. Faizsiz metaller için bu durum, yatırımcı güveninin zaten kırılgan olduğu bir dönemde maliyeti artırdı. Piyasanın şimdilik ETF satışlarının istikrara kavuşmasını ve doların ivme kaybetmesini görmesi gerekiyor ki, fırsat kollayan yatırımcılar güvenlerini yeniden kazanabilsinler. O zamana kadar değerli metallerin fiyatları, teknik göstergeler tarafından yönlendirilmeye devam edecek gibi görünüyor” paylaşımında bulundu.

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