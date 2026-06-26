Bitcoin 58 bin dolar sınırına kadar geriledi ve son 21 ayın dibine çekildi. Sadece haziran ayında 3 milyar doları aşkın para çıkışı ve yüzde -20 değer kaybı gerçekleşti. “Bitcoin neden düşüyor” soruları artarken; piyasada, kriptodaki çöküş için 6 gerekçe öne sürülüyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Kripto varlıklarda satış baskısı devam ederken, Bitcoin son 24 saatte 58 bin dolar sınırına kadar geriledi. Piyasanın en büyük kripto varlığı Eylül 2024’teki seviyelerine çekilirken, son 21 ayın en düşük fiyatlarını test etmiş oldu. TSİ 06:30 itibarıyla BTC’de 59 bin dolara yakın denge arayışı devam ediyor.

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Sadece haziran ayındaki düşüş ise bugün itibarıyla %-20 gibi yüksek bir oranda gerçekleşiyor. Bitcoin'in Haziran 2026'daki sert düşüşünün makroekonomik gelişmeler, kurumsal yatırımcı davranışı ve kripto piyasasına özgü bazı faktörlerin aynı anda devreye girmesinden kaynaklandığı ifade ediliyor.

1-FED BEKLENTİLERİ

Haziranda ABD açıklanan ekonomik veriler hem imalat sanayisinin gücünü koruduğunu hem de enflasyonist baskıların arttığına işaret etti. Böylece FED'in faiz indirimlerini erteleyeceği hatta yeniden faiz artışına gidebileceği ihtimali fiyatlanmaya başlandı. ABD tahvil faizlerinin yükselmesi ve doların güç kazanması risk iştahını baskıladı. Bitcoin gibi faiz getirisi olmayan riskli varlıklardan çıkış hızlandı.

2-GÜÇLÜ PARA ÇIKIŞI

2024 ve 2025'in özellikle ilk 3 çeyrek döneminde Bitcoin'i yukarı taşıyan en önemli unsur, ABD’de spot Bitcoin ETF'lerine milyarlarca dolarlık para girişinin gerçekleşmesi olmuştu. Son aylarda ise bu tablo da tersine döndü. Sadece haziran ayında Bitcoin ETF’lerinden 3 milyar doların üzerinde para çıkışı gerçekleşti. ETF'lerden milyarlarca dolarlık çıkış, kurumsal alıcıların kenara çekildiğini gösterdi. Piyasada yeni talep gelmeyince de satışlar, BTC fiyatını hızla aşağı çekti.

Bitcoin neden düşüyor? 21 ayın dibinde! İşte bunun 6 sebebi…

3-YAPAY ZEKÂ RALLİSİ

Son aylarda özellikle ABD piyasalarında Nvidia benzeri yapay zekâ şirketleri, yarı iletken sektörü ve büyük teknoloji hisselerine talep arttı. Yatırımcıların önemli bir kısmı, sermayesini kriptolar yerine yapay zekâ ve yarı iletken şirketlerine yönlendirdi. Sermayede bu rotasyon da Bitcoin’e olan talebi azalttı.

4-JEOPOLİTİK RİSKLER VE ENFLASYON

Orta Doğu'daki gerilimler ve enerji fiyatlarındaki oynaklık, dünyada enflasyonun yükselmesine sebep oldu. Enflasyonun yüksek kalabileceğine yönelik endişeler, majör merkez bankalarının faiz indirimlerinin oldukça ötelenmesine sebep oldu. Hatta Avrupa ve Japonya merkez bankalarından ilk faiz artışları geldi. Likiditeye duyarlı bir varlık olan Bitcoin, bu gelişmelerden olumsuz etkileniyor.

5-STRATEGY ENDİŞESİ!

Bitcoin’in en büyük kurumsal yatırımcısı olan ve “asla satmama” felsefesini öne süren ABD Strategy şirketi; son gelişmelerin ardından yakın geçmişte sınırlı da olsa BTC satışına yöneldi. Şirketin bu hamlesi piyasada moralleri bozdu. Geçmişte her düşüşte BTC toplayan Strategy'nin son tavrı, algıları zedeledi.

Bu arada şirketin borsada işlem gören hisseleri de son bir yılda 457 dolardan 85 dolara kadar gerileyerek büyük bir çöküş yaşadı.

6-KALDIRAÇLI İŞLEM TAFİYESİ

Bitcoin’deki son satış dalgası, 65 bin ve 60 bin dolarda bulunan önemli destek seviyelerini de aşağı kırdı. Bu seviyeler düşünce, yükseliş yönlü kaldıraçlı pozisyonlar da hızla tasfiye edildi. Zincirleme satışlar fiyatları da bir anda 58 bin dolara kadar çekti. Algoritmik işlemler de devreye girince, satışlar daha ağır bastı.

Analistler, küresel riskli varlıklardan kaçışın kripto piyasasına yansıdığını belirterek, BTC’de de kısa vadede fiyatların 55 bin – 65 bin dolar bandında dalgalanabileceğini öngörüyor.

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