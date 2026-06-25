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Bursa otobanında seyir halinde olan araçların aniden yavaşlamasıyla trafiğin kısa süreli duraksaması, dikkatsizlik ve takip mesafesini korumayan sürücüler nedeniyle kazaya davetiye çıkardı. Araçlarda maddi hasarın meydana geldiği olayda, arkadan gelen araçların peş peşe ani fren yaptığı ve bir sürücünün son andaki soğukkanlı manevrasıyla zincirleme bir faciaya karışmaktan kıl payı kurtulduğu o yürekleri ağza getiren tehlikeli anlar, yoldan geçmekte olan başka bir araçtaki yolcunun amatör kamerasına saniye saniye yansıdı.

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