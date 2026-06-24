2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda Edin Dzeko'nun forma giydiği maçta Bosna Hersek, Katar'ı 3-1 mağlup ederek puanını 4'e çıkardı ve tur yolunda önemli bir galibiyet elde etti.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nda Sergej Barbarez'in çalıştırdığı Bosna Hersek ile Julen Lopetegui yönetimindeki Katar karşı karşıya geldi.

MAÇTA 4 GOL ATILDI

Seattle'daki Lumen Field'da oynanan mücadelede Bosna Hersek, Katar'ı 3-1 mağlup etti. Bosna'ya galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Kerim Alajbegovic, 34. dakikada Sultan Hussain Al-Brake kendi kalesine ve 80. dakikada Ermin Mahmić attı. Katar'ın tek golü ise 42. dakikada Hassan Khalid Al Haidos'dan geldi.

Edin Dzeko

DZEKO GOLE ÇOK YAKLAŞTI

Bosna Hersek'te karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Edin Dzeko, bir pozisyonda direği geçemezken Sultan Hussain Al-Brake'nin kendi kalesine attığı golde vuruşu yapan isim oldu.

BOSNA TURA GÖZ KIRPTI

Bu galibiyetle B Grubu'nda puanını 4'e çıkaran Bosna Hersek, grubu üçüncü sırada tamamlarken en iyi üçüncü takımlar arasında yer alma yolunda büyük avantaj sağladı. Grubu 1 puanla son sırada tamamlayan Katar ise turnuvaya veda etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası