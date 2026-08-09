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3. Sayfa

Cumhurbaşkanına hakaret eden şüpheli gözaltına alındı

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Sosyal medyada Cumhurbaşkanına yönelik hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen kişi gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında, bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımında Cumhurbaşkanına hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeler tespit edildi.

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Paylaşımın ardından ekiplerce kimliği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanına hakaret eden şüpheli gözaltına alındı
Başlık ResmiCumhurbaşkanına hakaret eden şüpheli gözaltına alındı

Emniyetteki işlemleri başlatılan şüpheli hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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