Cumhurbaşkanına hakaret eden şüpheli gözaltına alındı
Sosyal medyada Cumhurbaşkanına yönelik hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında, bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımında Cumhurbaşkanına hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeler tespit edildi.
Paylaşımın ardından ekiplerce kimliği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri başlatılan şüpheli hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.
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