"Terörsüz Türkiye" sürecinin yasal zeminini oluşturacak çerçeve yasa teklifi kabul edildi. Düzenleme yarın Meclis Genel Kurulu'na gelmeye hazırlanırken, CHP'den açıklama geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bu tarihi süreçte yalnızca destek veren değil; sorumluluk alan, öncülük eden bir anlayışla hareket edeceğiz" diyerek partinin yol haritasını ilan etti.

Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturması hedeflenen çerçeve yasa kabul edilirken, gözler şimdi Genel Kurul aşamasına çevrildi. Siyasi partilerin süreçte alacağı pozisyonlar da en az yasal düzenlemenin kendisi kadar önem kazanırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan sürece ilişkin kapsamlı bir değerlendirme geldi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye’nin birlik ve bütünlüğüne vurgu yaparak sürece tereddütsüz katkı vereceklerini açıkladı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'çerçeve yasa' açıklaması geldi: Tereddütsüz katkı vereceğiz

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CHP liderinin açıklaması şu şekilde:

"Türkiye’nin huzurunu, birliğini ve kardeşliğini bozmak isteyen bölücü küresel yapılar şunu iyi bilmelidir:

Türk baharı hayali kuranlara, Türk milletinin birlik ve beraberliği karşısında zemheri kışı yaşatacak olan; bu milletin ortak iradesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kararlılığı ve sarsılmaz kardeşliğimizdir.

Türk milleti; içerisinde barındırdığı bütün evlatlarıyla, bütün kültürleriyle, bütün dilleriyle ve bütün renkleriyle ayrılmaz bir bütündür. Farklılıklarımız ayrışmanın değil, ortak vatanımızın zenginliğidir.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'çerçeve yasa' açıklaması geldi: Tereddütsüz katkı vereceğiz

"AYRIŞMA DEĞİL KENETLENME SÜRECİ"

Bizim için tartışılmaz olan; üniter devlet yapımız, Anayasa’nın ilk dört maddesi ve milletimizin sarsılmaz, bölünmez kardeşliğidir.

Bu süreç bir bölünme, parçalanma veya ayrışma süreci değil; tam tersine yaraları sarma, kardeşliği güçlendirme ve milletçe yeniden kenetlenme sürecidir.

Türkiye’nin önce bölgesel, ardından küresel bir güç olmasının yolu; kendi içinde kavga eden değil, kardeşliğini dünyaya ilan eden güçlü bir Türkiye’den geçmektedir.

"BÖLÜCÜ KÜRECEK YAPILARA ASLA GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

Bizim milliyetçiliğimiz; milleti bölmek değil, milleti birleştirmektir.

Bizim vatanseverliğimiz; kardeşi kardeşe düşürmek değil, aynı bayrağın altında omuz omuza yürümektir.

Bizim ülkümüz; zayıf ve parçalanmış bir Türkiye değil, birliğini koruyan, demokrasisi güçlü, ekonomisi sağlam, itibarlı ve büyük bir Türkiye’dir.

Bu sürece tereddütsüz katkı vereceğiz. Ancak ülkemizde yeni bir iç karışıklık, ayrışma ve çatışma zemini oluşturmaya çalışan bölücü küresel yapılara da asla geçit vermeyeceğiz.

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak tarihin omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun gereği bu tarihi süreçte yalnızca destek veren değil; sorumluluk alan, öncülük eden ve doğru istikameti gösteren bir anlayışla hareket edeceğiz.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'çerçeve yasa' açıklaması geldi: Tereddütsüz katkı vereceğiz

Çünkü biliyoruz:

Kardeşlik güçlenirse Türkiye güçlenir.

Türkiye güçlenirse milletimiz kazanır.

Birlik varsa gelecek vardır.

Bu topraklar ayrılığın değil birliğin;düşmanlığın değil kardeşliğin yurdudur"

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan ve 360 milletvekilinin imzasıyla 5 Ağustos Çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, 8 Ağustos'ta TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

Gözler şimdi 10 Ağustos Pazartesi günü başlayacak TBMM Genel Kurulu görüşmelerine çevrildi.

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YASA TEKLİFİ 12 MADDEDEN OLUŞUYOR

Terörsüz Türkiye sürecini yasal zemine oturtmayı amaçlayan teklif 12 maddeden oluşuyor.

PKK/KCK'yı kurma veya yönetme, örgüte üye olma, yardım etme, propagandası ve örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları kapsıyor.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'çerçeve yasa' açıklaması geldi: Tereddütsüz katkı vereceğiz

Ön şart Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) terör örgütünün feshine ilişkin kararının Resmi Gazete'de yayımlanması.

Bu gerçekleştiğinde, düzenlemeden yararlanmak için 6 ay süre tanınacak.

PKK YÖNETİCİ KADROSU KAPSAM DIŞINDA

Çerçeve yasa teklifine göre; yargılamalar 15 yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda 5 yıl, 15 yıldan fazla ceza 10 yıl süreyle ertelenecek.

15 yıldan çok ceza alan hükümlülerin cezasının infazı 5 yıl, 15 yıldan çok alanlarınki de 10 yıl ertelenecek.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'çerçeve yasa' açıklaması geldi: Tereddütsüz katkı vereceğiz

Bu sürede "terör suçu" işlenirse erteleme kararı kaldırılacak. Düzenlemeden faydalanacaklar için 2 ila 3 yıl siyaset yasağı uygulanacak.

Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçu ile 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar kapsam dışında olacak. Yani terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan bu hükümlerden faydalanamıyor.

Teklifle sürecin takip denetim ve koordinasyonu için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir kurul ve Meclis'te de 17 üyeli izleme komisyonu kurulacak.

Kanun kapsamında faaliyet gösteren kamu görevlilerinin de cezai sorumluluğu olmayacak.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

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