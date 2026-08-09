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Manisa Kula’da alevlerle 8 saatlik mücadele! Yangın kontrol altında

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Manisa Kula’da alevlerle 8 saatlik mücadele! Yangın kontrol altında

Manisa'nın Kula ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına 9 uçak, 6 helikopter ve çok sayıda personel müdahale etti. Alevler 8 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

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Manisa'nın Kula ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler yerleşim yerlerine yakın bir alanda etkili olurken İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 9 uçak, 6 helikopter, 33 arazöz ve 4 dozer ile Manisa Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Manisa Kula’da alevlerle 8 saatlik mücadele! Yangın kontrol altında
Başlık ResmiManisa Kula’da alevlerle 8 saatlik mücadele! Yangın kontrol altında

8 SAATİN SONUNDA KONTROL ALTINDA

Yaklaşık 8 saat süren çalışmaların ardından alevler kontrol altına alındı. Manisa Valiliğinden edinilen bilgilere göre, yangına müdahale kapsamında 16 hava aracı, 49 söndürme ekibi, 7 dozer ve kepçe, 14 emniyet ekibi, 1 AFAD ekibi, 1 sağlık ekibi ile Yangın Risk Azaltma Planı ekipleri ve gönüllülerden oluşan toplam 309 personel görev yaptı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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