Galatasaray'a Youssef Chermiti'de çifte şok!

Rangers'ın 22 yaşındaki golcüsü Youssef Chermiti için teklif yapan Galatasaray'ın, İskoç ekibinden ret cevabı aldığı iddia edildi.

23 yaş altı santrfor arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın, Portekizli golcü Chermiti için Rangers'a yaptığı teklifin reddedildiği belirtildi.

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GALATASARAY'IN TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Sky Sports'un haberine göre; İskoç temsilcisi, Galatasaray'ın 20 milyon avroluk teklifini düşük bulduğu için geri çevirdi. Rangers'ın genç golcüyü bir sezon daha takımda tutarak ilerleyen dönemde daha yüksek bir bedelle satmayı planladığı belirtildi.

Youssef Chermiti

SEDYEYLE OYUNDAN ÇIKTI

Sarı kırmızılılar açısından bir diğer kötü gelişme ise Chermiti'nin Hibernian ile oynan lig maçında sakatlanması oldu. Portekizli futbolcu, müsabakanın 36. dakikada yaşadığı sakatlık sonrası sedyeyle sahayı terk etti. Genç golcünün sakatlığının boyutuyla ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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